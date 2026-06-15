KILLTUBE: l’universo Edo-punk conquista il Festival di Annecy 2026

Le grandi produzioni animate stanno per essere scosse da un progetto visivo davvero fuori dagli schemi e dalle solite convenzioni commerciali. L’atteso lungometraggio KILLTUBE, diretto da Kazuaki Kuribayashi e targato interamente CHOCOLATE Inc., è riuscito a conquistare un posto di primissimo piano nel programma Work in Progress (WIP) per la cinquantesima edizione del Festival di Annecy, in calendario dal 21 al 27 giugno 2026. Parliamo di uno spazio esclusivo e molto ambito in cui gli addetti ai lavori, i giornalisti e gli appassionati della kermesse francese possono dare uno sguardo ravvicinato ai dietro le quinte, scoprendo in anteprima lo sviluppo creativo e le tecniche digitali dei film più promettenti ancora in fase di produzione.

La presentazione ufficiale vedrà la partecipazione dello stesso regista Kuribayashi, affiancato dal concept art director Fujihiko Sawai dello studio WACHAJACK, dallo sceneggiatore Ryo Takebayashi e dalla produttrice Kayane Fujimura. Fin dal suo primissimo annuncio, il progetto ha catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, con un teaser pilota che ha rapidamente superato la straordinaria quota di cinque milioni di visualizzazioni sul web.

La narrazione ci proietta all’interno di un Giappone distopico e alternativo, rimasto totalmente isolato sotto il rigido controllo dello Shogunato Edo. In una società fortemente divisa in classi sociali, tre individui considerati gli scarti della comunità si incontrano per caso all’interno di una cella d’isolamento. Per conquistare la propria libertà e accumulare una fortuna in un mondo spietato, i tre decidono di iscriversi a KILLTUBE, una brutale piattaforma video basata sui duelli all’ultimo sangue. Sconfiggendo avversari sempre più potenti, tra cui samurai e mercanti corrotti, il trio scalerà le classifiche fino a diventare un vero e proprio fenomeno mediatico. Tuttavia, una volta raggiunta la vetta della popolarità, i protagonisti finiranno per scoprire la terribile e sconcertante verità che si nasconde dietro i vertici della piattaforma, dando inizio a una rivoluzione senza precedenti per rompere ogni tipo di convenzione sociale.