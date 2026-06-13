The Ghost in the Shell: rivelato un nuovo trailer per l’anime in arrivo a luglio

A circa un mese dal debutto ufficiale, cresce l’attesa per il nuovo adattamento televisivo di The Ghost in the Shell, il leggendario capolavoro cyberpunk nato dalla mente di Masamune Shirow. In queste ore, la produzione ha pubblicato il quarto video promozionale della serie animata, offrendo al pubblico una ghiotta anticipazione sulla colonna sonora. La sigla di chiusura si intitolerà “Blue” e sarà eseguita dal collettivo musicale MILLENNIUM PARADE, con la preziosa collaborazione internazionale di Saya Gray e Daniel Caesar. Il progetto della traccia è nato circa tre anni fa sotto la guida di Daiki Tsuneta, completandosi poi con il coinvolgimento successivo di Caesar.

L’uscita degli episodi è fissata per il prossimo 7 luglio. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia e nel resto del mondo, la serie verrà trasmessa in esclusiva streaming globale su Prime Video, ad eccezione dei territori di Cina e Russia. Prima del debutto sul piccolo schermo, l’anime sarà grande protagonista all’Anime Expo 2026 di Los Angeles, dove si terrà l’anteprima mondiale dei primi due episodi alla presenza del regista Mokochan e del character designer Shuhei Handa.

La produzione delle animazioni è affidata allo studio Science SARU. Alla regia troviamo Mokochan, al suo debutto assoluto alla direzione principale dopo le ottime esperienze come assistente alla regia in DanDaDan e i contributi a serie di successo come Scott Pilgrim: La serie. La sceneggiatura è firmata da EnJoe Toh, mentre Taisei Iwasaki si occupa delle musiche.

La trama ci riporta nel 2029, in un Giappone futuristico iper-connesso. La carismatica Motoko Kusanagi, un cyborg a corpo totale, guida una squadra d’élite incaricata di sventare minacce informatiche avanzate. Insieme a Daisuke Aramaki, il gruppo darà ufficialmente vita alla celebre Sezione Sicurezza Pubblica Numero 9. Nel corso delle loro indagini su intricati crimini informatici e complotti internazionali, la squadra si scontrerà con l’ombra di un misterioso e pericolosissimo hacker noto come il “Burattinaio”.