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Marvel e Kadokawa uniscono le forze: in arrivo nuovi manga dedicati a Spider-Man e Spider-Gwen
Eleonora Masala 27/07/2026
L’universo dei fumetti statunitensi si prepara a intrecciarsi nuovamente con l’editoria nipponica. Durante il recente San Diego Comic-Con, la Marvel Comics ha svelato una rilevante partnership strategica con la storica casa editrice Kadokawa, un accordo nato per dare forma a una serie di ben cinque volumi manga inediti focalizzati su alcuni tra i personaggi più amati della Casa delle Idee.
L’annuncio giunge in una fase di importanti manovre organizzative per l’azienda americana. In seguito alla naturale scadenza dei contratti con Shueisha e Sho-Pro Books, il colosso dei supereroi ha nominato l’ex Editor-in-Chief C.B. Cebulski a capo della neonata divisione “Asia Originals”, affidando contestualmente la guida editoriale generale a Stephen Wacker. Un cambio di rotta chiaro, inaugurato proprio da questo ambizioso progetto targato Kadokawa la cui serializzazione ufficiale prenderà il via prima della fine del 2026.
I primi dettagli condivisi direttamente dagli autori promettono reinterpretazioni decisamente audaci del mito occidentale. Il primo titolo confermato è Spider-Man of Shibuya, realizzato dal mangaka tokitokoro. La storia vedrà protagonista un inedito eroe ragnesco calato nella vivace cornice di Tokyo, dove affronterà storici avversari reimmaginati secondo la cultura locale, in un contesto arricchito dalle presenze di un Daredevil attivo a Shinjuku e di un Punisher in veste yakuza.
Il secondo tassello dell’operazione vedrà invece protagonista Spider-Gwen e sarà disegnato da Ryūsei Yamada, autore già noto per il manga di Revenger. La serie rivisiterà una delle varianti più famose e apprezzate del multiverso Marvel, calandola in una narrazione costruita su misura per la sensibilità visiva del pubblico giapponese.
Entrambe le opere rappresentano soltanto il primo passo di un piano editoriale destinato a conquistare i lettori di tutto il mondo, capace di fondere la grande azione dei fumetti americani con la narrazione dinamica del manga contemporaneo. Nei prossimi mesi verranno rivelate le prime tavole di anteprima e le date di uscita ufficiali dei volumi.