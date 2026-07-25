Because I, the True Saint, was Banished, that Country is Done For!: annunciato l’anime per il 2027

Le light novel Because I, the True Saint, was Banished, that Country is Done For! (titolo originale giapponese: Shin no Seijo de Aru Watashi wa Tsuihō Saremashita. Dakara Kono Kuni wa Mō Owari Desu) riceveranno un adattamento anime televisivo. L’annuncio è stato rilasciato il 23 luglio 2026 attraverso i profili social ufficiali della serie, insieme a una locandina promozionale e alla rivelazione di cast e staff. La serie debutterà nel 2027; la data precisa non è ancora stata comunicata.

La produzione è affidata allo studio Tsumugi Akita Animation Lab, con la regia di Tsukasa Sakurai, già alla guida di Ryusatsu no Kyokotsu. La series composition è curata da Naoki Tozuka, mentre il character design è affidato a Naru Nishikori. Il cast principale comprende Masumi Tazawa nella parte della protagonista Eliane e Taku Yashiro in quella di Nigel.

La serie nasce come web novel di Shikiso Utsuzawa, con serializzazione avviata il 16 giugno 2020 sulla piattaforma Shōsetsuka ni Narō. Kodansha ha poi raccolto la storia nella collana Kodansha Ranobe Books a partire dal 2 febbraio 2021, con illustrazioni di Pukyunosuke. La light novel conta sette volumi, l’ultimo pubblicato il 26 dicembre 2024.

Inoltre, il manga adattato, illustrato da Mokuba Matsu, è stato serializzato prima su Palcy e in seguito sulla rivista digitale Artemis by Sirius di Kodansha, ed è arrivato a tredici volumi tankōbon con l’ultimo uscito il 30 luglio 2026. La versione inglese del manga è licenziata da Kodansha USA e disponibile su K Manga, oltre che in edizione cartacea tramite il programma Kodansha Print Club dal marzo 2026.

La trama segue Eliane, santa del regno di Belkheim e promessa sposa del principe ereditario Claude. Il principe rompe il fidanzamento dopo essersi invaghito di un’altra donna, Leticia, dichiarandola nuova santa del regno. Stanca delle continue infedeltà e delle angherie, Eliane decide di partire verso il regno confinante di Linchigham, nascondendo la propria vera identità. Durante il viaggio incontra Nigel, principe di Linchigham, che si lega rapidamente a lei. Nel frattempo Belkheim, privata dei poteri di Eliane, cade rapidamente in rovina: il sigillo protettivo che teneva lontani i mostri scompare e un drago invade il territorio, confermando il cupo titolo della serie.