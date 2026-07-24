Dragon Ball Daima: l’anime arriva su Italia 2 con il doppiaggio italiano

Buone notizie per chi voleva seguire Dragon Ball Daima in italiano. Dopo essere arrivata nel nostro Paese soltanto in lingua originale con i sottotitoli, la serie si prepara ora al debutto televisivo con il doppiaggio nella nostra lingua. L’indiscrezione arriva direttamente dai documenti pubblicitari di Publitalia, che riportano la programmazione del palinsesto Mediaset prevista tra la fine di agosto e i prossimi mesi autunnali.

La rete prescelta dai vertici Mediaset per ospitare questo importante esordio è Italia 2. La serie andrà ad arricchire il consueto blocco dedicato all’animazione giapponese programmato ogni inizio settimana insieme alle avventure di One Piece. Gli spettatori potranno sintonizzarsi ogni lunedì in prima serata, indicativamente dalle 21:10, per seguire la messa in onda di un episodio inedito a cadenza settimanale. Calendario alla mano, il debutto effettivo sugli schermi dovrebbe avvenire nell’autunno 2026, anche se da Cologno Monzese si attende ancora la nota stampa formale. Chi non riuscirà a seguire il primo passaggio in diretta potrà comunque recuperare la puntata grazie alla comoda replica inserita nella seconda serata del martedì, orientativamente dopo le 23:10.

Finora l’opera era stata resa accessibile nel nostro Paese solo tramite piattaforme digitali come Netflix, Crunchyroll e Anime Generation, dov’era presente esclusivamente con audio originale giapponese. Questo passaggio televisivo rappresenta quindi una vera e propria primizia per chi desiderava ascoltare i personaggi parlati nella nostra lingua. Resta tuttavia un fitto alone di riservatezza attorno ai doppiatori coinvolti. Non ci sono ancora indiscrezioni ufficiali sugli interpreti scelti per prestare la voce ai vari protagonisti.

Dal punto di vista narrativo, la storia vede Goku e i suoi storici compagni trasformarsi improvvisamente in bambini a causa di una cospirazione, situazione che li spingerà a intraprendere un viaggio insidioso nel Regno Demoniaco per spezzare l’incantesimo. L’arrivo di questa versione doppiata offre così un’ottima occasione sia per i fan di vecchia data sia per i nuovi spettatori desiderosi di gustarsi l’ultima avventura del franchise in formato televisivo.