Harvey Awards 2026: Chainsaw Man e Demon Slayer in corsa come miglior adattamento

La distanza che separa i manga dalle massime produzioni cinematografiche americane continua ad accorciarsi. La conferma definitiva arriva dagli Stati Uniti, dove gli organizzatori degli Harvey Awards hanno svelato i candidati per l’edizione 2026 del premio. Si tratta di una delle kermesse più storiche ed esclusive dell’universo dei fumetti, e quest’anno la lista delle nomination vede una presenza enorme di animazione giapponese, pronta a darsi battaglia con i colossi di Hollywood.

Gli occhi degli appassionati sono puntati soprattutto sulla categoria riservata al “Miglior Adattamento di un Fumetto o Graphic Novel”. In questa sezione spicca la presenza simultanea di pellicole fortissime come Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc e il primo capitolo cinematografico della trilogia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. A fare loro compagnia ci saranno la stagione finale di My Hero Academia e il secondo capitolo del fortunato live-action di One Piece firmato Netflix. Una cinquina orientale di altissimo livello che dovrà vedersela con pesi massimi del calibro della quinta stagione di The Boys e dei nuovi episodi di Invincible. La sfida è aperta anche grazie a progetti del calibro di Spider-Noir e Peacemaker, che rendono la selezione tra le più competitive e variegate degli ultimi anni.

Non delude nemmeno la categoria incentrata sul “Miglior Manga”, che in passato ha visto brillare titoli iconici e che raccoglie sempre più attenzioni all’estero. Quest’anno i riflettori sono puntati su una selezione decisamente autoriale e raffinata, dove spicca il maestro Naoki Urasawa con il suo Billy Bat, affiancato da opere uniche come Land di Kazumi Yamashita e Miss Ruki di Fumiko Takano. A completare la rosa ci sono perle del calibro di My Gorilla Family e il surreale lavoro di Yoshiharu Tsuge.

La particolarità degli Harvey Awards risiede nel loro sistema di votazione: i vincitori vengono scelti esclusivamente dai professionisti del settore. Per scoprire chi riuscirà a portarsi a casa l’ambita statuetta non resta che attendere il prossimo 9 ottobre, quando i verdetti finali verranno ufficializzati durante le attività del New York Comic Con.