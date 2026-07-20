The Exiled Heavy Knight Knows How To Game The System: prime impressioni e dettagli dell’anime

Il panorama degli adattamenti animati si prepara ad accogliere una nuova e interessante proposta dedicata agli amanti delle storie di riscatto e dei mondi legati alle meccaniche dei videogiochi. La visione ravvicinata dei primi due episodi di The Exiled Heavy Knight Knows How To Game The System restituisce fin da subito l’ottima sensazione di un adattamento dal ritmo incalzante, capace di catturare l’attenzione dello spettatore già nei minuti iniziali grazie a un ottimo bilanciamento tra l’azione e l’introduzione dei protagonisti. Per la gioia del pubblico nostrano, la serie debutterà ufficialmente sul piccolo schermo il prossimo 2 luglio 2026. Gli episodi verranno trasmessi in contemporanea con il Giappone in esclusiva streaming sulla piattaforma Crunchyroll, che caricherà un appuntamento inedito ogni giovedì nel corso della stagione estiva.

Il comparto tecnico mette in campo nomi di assoluto rilievo del settore. La produzione delle animazioni è affidata allo studio GoHands, noto per il suo stile visivo unico e dinamico, sotto la direzione principale dei Chief Director Shingo Suzuki e Tetsukazu Yamagishi, affiancati dal regista Katsumasa Yokomine. Il character design è curato da Keiji Tani e Takayuki Uchida, mentre la colonna sonora vanta le musiche di Ludvig Forssell. Nota di merito anche per la componente musicale: la sigla di apertura si intitolerà “Awake” e sarà eseguita dalla famosa rock band SPYAIR, una garanzia quando si parla di opening d’impatto.

La trama segue le sfortunate vicende di Elymas Edvaughn. Nato in una prestigiosa famiglia di maestri spadaccini, il ragazzo vede il suo futuro andare in frantumi quando risveglia la classe del Cavaliere Pesante, considerata da tutti difettosa e debole. Rinnegato e cacciato di casa dai suoi stessi parenti, Elymas recupera improvvisamente i ricordi di una vita passata, rendendosi conto che la realtà in cui si trova rispecchia esattamente un videogioco in realtà virtuale che lui aveva dominato e completato nel mondo reale. Forte di questa incredibile conoscenza che nessun altro possiede, il protagonista decide di riscrivere totalmente il proprio destino per dimostrare l’immenso potenziale nascosto della sua classe, un tempo considerata la peggiore di tutte.