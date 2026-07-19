Daruma Awards: il trionfo storico di Gachiakuta e i vincitori

Il Japan Expo è da sempre il posto migliore per capire dove stia andando la cultura pop giapponese in Europa, e le premiazioni dei Daruma Awards non fanno mai eccezione. Quest’anno la cerimonia ha regalato verdetti pesantissimi, capaci di ridefinire le gerarchie dei titoli più amati da critica e pubblico, incoronando le opere che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell’ultimo periodo.

Il grande protagonista di questa edizione è stato senza dubbio Gachiakuta. L’adattamento animato ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portandosi a casa i due riconoscimenti più pesanti della kermesse: il titolo assoluto di Anime dell’Anno e il premio come Miglior Anime d’Azione. Si tratta di una consacrazione straordinaria per un’opera che ha saputo conquistare tutti grazie a un comparto tecnico fuori dal comune, combattimenti coreografati in modo eccezionale e una narrazione dal ritmo semplicemente travolgente. Una vittoria che conferma la forza di una storia capace di fare breccia nel cuore degli appassionati fin dalle primissime battute.

Il grande cinema d’animazione ha trovato invece il suo re indiscusso in Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze. La pellicola, dopo aver generato un’attesa pazzesca tra i lettori del manga e non solo, ha dominato la categoria dedicata ai lungometraggi. La qualità visiva impressionante e la capacità di trasporre sul grande schermo l’anima più cruda e viscerale dell’opera originale hanno convinto i giudici senza riserve, confermando la forza inarrestabile del franchise.

Sul fronte cartaceo, la sorpresa più autoriale è arrivata con il trionfo di Mujina Into the Deep, che ha conquistato lo scettro di Miglior Manga. La nuova perla firmata dal maestro Inio Asano ha confermato ancora una volta la genialità di un autore unico nel suo genere, capace di esplorare i lati più oscuri, complessi e psicologici dell’animo umano con una lucidità disarmante e uno stile grafico superbo. Questi premi fotografano alla perfezione un’annata incredibile, dove la qualità e il coraggio di osare sono stati finalmente ripagati con il massimo del riconoscimento possibile.