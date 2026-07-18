Le persone sono strane | Recensione

A tutti è capitato almeno una volta di pensare a quanto siano strane le persone. Di osservarle a lungo oppure di sfuggita e trovare qualcosa che ci suona davvero fuori dall’ordinario. Spesso è solo un’impressione, dovuta al nostro punto di vista molto soggettivo riguardo all’altro. Qualche volta invece potrebbe essere anche così come pensiamo. Questo è proprio ciò che accade nel libro di cui vi andremo a parlare oggi. Le persone sono strane, è un albo illustrato scritto da Victor D. O. Santos, illustrato da Catarina Sobral, tradotto da Davide Musso e pubblicato da Terre di Mezzo nel marzo 2026.

La storia narrata in questo albo illustrato vede come protagonista un bambino che si guarda intorno e si interroga riguardo la stranezza delle persone che ci sono in giro. Tutti gli sembrano davvero strani nei loro comportamenti. Dal vicino di casa che taglia l’erba al millimetro ogni giorno, al tipo in palestra che passa più tempo a guardarsi allo specchio che a fare ginnastica. Oppure quella signora in aereo che chiude gli occhi dalla paura. Fino ad arrivare alla sua cerchia più ristretta di conoscenze. Come ad esempio Leo, il suo amico con la tartaruga al guinzaglio. Teme che gli possa scappare! Insomma sono proprio tutti così. Ma allora, non vorrà dire che è la stranezza la vera normalità?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Avevamo già avuto l’occasione di leggere e recensire un libro scritto da Victor D. O. Santos, anch’esso per Terre di Mezzo, e cioè La cosa più preziosa. In questo testo invece ci troviamo di fronte ad un’opera ben più leggera e buffa. Che si avvale anche di un ben diverso stile e struttura narrativa. Infatti lo schema è quello del libro lista dove il bambino descrive in maniera sequenziale tutte le stranezze dei diversi personaggi che incontra o conosce. La scrittura è semplice, scorrevole e intrattiene il lettore in maniera ritmica e divertente.

Avevamo già incontrato anche la grandissima Catarina Sobral con il suo capolavoro pubblicato da Kite Edizioni, Senza. Ma anche con il kafkiano, Tanto tanto grande, pubblicato da La Nuova Frontiera. In questa nuova storia la troviamo alle prese con il mondo visto dal punto di vista dei bambini. Insomma una visione in cui è fantasia infantile che regna incontrastata e pone il lettore nella posizione di guardare gli altri da una nuova prospettiva. Ogni pagina è un tripudio di colore e ironia che gioca sulle stranezze dei vari personaggi incontrati. I bambini infatti possono immedesimarsi nel protagonista e riconoscere delle similitudini con i propri conoscenti e le loro stranezze.

I personaggi sono perfettamente caratterizzati e coloratissimi, come lo sono anche le scenografie. La punta ironica che regna incontrastata in ogni pagina rende ancor più divertente e intrigante la lettura di questo albo illustrato. Ed è sicuramente da ricercare nelle illustrazioni il grande potenziale espresso da questo libro. Infatti lo stile ironico e buffo che l’illustratrice gli ha dato diventa un vero e proprio elemento distintivo.

In definitiva, le bellissime illustrazioni di Catarina Sobral impreziosiscono questo albo rendendolo non solo buffo ma anche di un alto livello estetico. Terre di Mezzo poi riesce a confezionare un albo illustrato delizioso, sia dal punto di vista testuale che illustrativo. Ogni aspetto del libro è curato in ogni minimo dettaglio. Sicuramente uno degli aspetti più curati è quello della bontà della carta unita alla qualità della stampa che rende i colori delle illustrazioni brillanti, vivacissimi e dal grande impatto visivo.

Conclusione – Le persone sono strane

Le persone sono strane è un albo illustrato davvero imperdibile. Sia per quanto riguarda la bellezza estetica del libro stesso, sia per quanto riguarda il divertimento assicurato dalla sua lettura. Inoltre, il messaggio che trasmette il libro, sebbene sia trasmesso in maniera leggera e divertente, è davvero molto importante. Focalizza la sua attenzione sulla diversità, e stranezza, di ogni individuo. Questo porta il protagonista, come anche il lettore, ad arrivare ad una maggior consapevolezza di se stessi e degli altri intorno a noi.

L’impianto narrativo quindi è focalizzato sul punto di vista del protagonista che ritiene le persone intorno a lui siano strane. Nel finale questo punto di vista è lasciato all’interpretazione del lettore, che vede il protagonista anch’esso con le sue stranezze. Molto di questo messaggio è trasmesso dalle bellissime illustrazioni di Catarina Sobral, e dal loro gusto esteticoricercato e dal grande impatto visivo. In conclusione Le persone sono strane è uno di quegli albi illustrati che riesce ad intrattenere in maniera divertente e funzionale al messaggio trasmesso. Un libro da consigliare per le letture dei più piccoli ma anche dei più grandi.