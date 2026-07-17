L’elefante a mezzanotte | Recensione

A chi non è capitato di non riuscire proprio a prendere sonno la notte? Si può provare in qualsiasi modo. Contando le pecorelle, facendo una passeggiata, sorseggiando una camomilla. Ma quando il sonno fatica ad arrivare, non c’è proprio verso che sopraggiunga. Questo è proprio il soggetto della storia del libro di cui vi andremo a parlare oggi. L’elefante a mezzanotte, è un albo illustrato scritto da Lorenzo Coltellacci, illustrato da Lisa Loffredo e pubblicato da CameloZampa nel febbraio 2026.

La storia narrata in questo coloratissimo albo illustrato racconta di Elio, un elefante che non riesce proprio ad addormentarsi. Allora cosa fa, quando scocca la mezzanotte, esce di casa, vagando nella città avvolta nel silenzio. Ogni cosa dorme. Ad esempio, nelle vetrine dei negozi dormono i giocattoli e la piazza è completamente deserta. Ma proprio in quel momento, la città a poco a poco si trasforma sotto ai suoi occhi in bilico tra sogno e realtà. I palazzi cominciano a fiorire ed emergono dei suoni. E sarà proprio in quel momento, che il sonnolento Elio, finalmente, riuscirà ad addormentarsi.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Lorenzo Coltellacci lo avevamo già incontrato come autore de La Cartaccia, albo illustrato da Viola Gullo e per B.U.A. illustrato da Daniela Berti, entrambi pubblicati da CameloZampa. Ma anche per il meraviglioso Il Gigante Misterioso, illustrato da Lorenzo Sangiò e pubblicato da Lapis Edizioni e per il bellissimo graphic novel, Come fosse successo disegnato da Tamara Tantalo e pubblicato da Tenué.

Qui lo troviamo di nuovo alle prese con un albo illustrato dove ci trasporta in un mondo onirico e ricco di suggestioni. Il registro narrativo è leggero, semplice e cullante. Ci troviamo infatti a seguire il protagonista nel suo percorso che diventa sempre più fantastico e scollato dalla realtà. Proprio perché inizia ad entrare nel mondo onirico nel momento che riesce finalmente ad addormentarsi. Il testo è quindi asciutto e con un ritmo cadenzato che si sposa perfettamente con la tematica del libro stesso.

Le illustrazioni di Lisa Loffredo sono a dir poco meravigliose. Tanto che le sono valse anche il premio della Bologna Children’s Book Fair 2025 Illustrators Exhibition. Il suo stile di illustrazione è piuttosto particolare. Con un uso sapiente del colore per creare scenografie e personaggi buffi che si adagiano su un fondale completamente nero. Questa diventa sia una cifra stilistica che un aspetto funzionale alla storia, visto che è ambientata di notte. Lo stile di questa talentuosa illustratrice è fresco e originale, con degli accostamenti cromatici davvero azzeccati, perfettamente bilanciati e un po’ retro.

Il protagonista è poi caratterizzato in maniera deliziosa, così come tutti gli altri personaggi e ambientazioni della vicenda. La città, anche nella sua versione deserta sembra comunque viva, pulsante e pronta a regalare qualche sorpresa inaspettata. In ogni pagina c’è infatti un grande gusto per la composizione e illustrazioni riescono anche bene nella loro funzione di sostegno della storia.

CameloZampa confeziona ancora una volta un libro davvero delizioso sotto ogni punto di vista. Sicuramente quello che colpisce subito è l’aspetto visivo. Con una copertina che cattura davvero l’occhio. Ma poi vengono fuori anche tutte le altre qualità di questo libiro. Come ad esempio l’alta qualità di stampa e di confezionamento. Soprattutto la cromia dello stile di illustrazione è valorizzato dalla qualità di stampa eccellente che ci restituisce una gamma di colori vivaci e brillanti. Anche la scelta del font da accostare alle immagini è molto azzeccata e richiama le scenografie della storia.

Conclusione – L’elefante a mezzanotte

L’elefante a mezzanotte è un albo illustrato di una bellezza e delicatezza davvero irresistibili. Una storia semplice e lineare che riesce però a trasportare in un mondo ricco di suggestioni e atmosfere oniriche. La narrazione scivola leggera e dolce pagina dopo pagina accompagnata dalle illustrazioni che creano un’atmosfera unica e coinvolgente.

La storia è un’esplorazione nottura per osservare le meraviglie che ci dona l’immaginazione, specie quando ci si appresta a raggiungere le porte del mondo dei sogni. La scoperta della bellezza di una città silenziosa nella notte che riesce a far addormentare anche l’insonne più incallito.

In conclusione L’elefante a mezzanotte è un albo illustrato da consigliare per chi vuole farsi cullare e accompagnare nel mondo dei sogni. Una storia dal ritmo cullante e dolce che avvolge come il tenero abbraccio di una mamma che canta la ninna nanna al bambino per farlo addormentare. Insomma, una lettura piacevole e un libro da leggere, sfogliare e risfogliare, per osservare tutti i dettagli di cui sono ricche le illustrazioni.