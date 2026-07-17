Lilo & Stitch: il ritorno di Stitch tra le stelle e i robot giganti – Recensione

Crescere con i grandi classici dell’animazione significa spesso legarsi a filo doppio a personaggi iconici capaci di ridefinire totalmente il concetto stesso di famiglia, accettazione e diversità. Nel lontano 2002, il pubblico cinematografico mondiale faceva la conoscenza ravvicinata di un piccolo, irriverente e inarrestabile alieno blu e di una bambina hawaiana con la passione smodata per Elvis Presley e una spiccata tendenza a non integrarsi affatto con i propri coetanei. A distanza di parecchi anni da quel debutto, la magia profonda e sincera di Lilo & Stitch dimostra chiaramente di non aver perso un singolo briciolo della sua forza emotiva originale. Oggi, grazie alla nuova e intrigante proposta editoriale lanciata da Panini Comics, le avventure strampalate dell’Esperimento 626 tornano a brillare in edicola e in fumetteria con il volume inaugurale della nuovissima collana battezzata “Disney Mainstream”. Si tratta di una pubblicazione di assoluto rilievo per il nostro mercato, poiché porta finalmente in Italia una miniserie a fumetti originariamente sviluppata oltreoceano dalla casa editrice Dynamite Entertainment, rimasta fino a questo momento del tutto inedita nel nostro Paese e fortemente attesa da moltissimi appassionati delle produzioni americane moderne.

La sceneggiatura di questo nuovo capitolo porta la firma prestigiosa di Greg Pak, un autore di spessore che gli appassionati di fumetti conoscono molto bene soprattutto per i suoi eccellenti e oscuri lavori sulla serie regolare della saga di Darth Vader. Pak decide saggiamente di non stravolgere i presupposti emotivi e i punti di forza storici del franchise, ma sceglie piuttosto di spingere a tavoletta sul pedale dell’azione frenetica e della fantascienza più pura. La vita quotidiana sulle calde e pacifiche coste delle splendide isole Hawaii sembra scorrere inizialmente in totale tranquillità per la nostra bizzarra coppia di protagonisti, tra lezioni di danza tradizionale, canzoni e piccole escursioni avventurose. La pace planetaria viene però bruscamente interrotta quando una temibile e spietata flotta di alieni malvagi decide di fare rotta direttamente verso la Terra. Il loro obiettivo bellico è tanto semplice quanto pericoloso: catturare lo scatenato Stitch a ogni costo per sfruttare le sue incredibili doti distruttive. Per riuscire nell’impresa, i nuovi antagonisti galattici non badano a spese e scendono in campo schierando dei colossali robot giganti che nascondono un segreto genetico a dir poco inquietante. Queste colossali macchine da guerra sono infatti interamente alimentate e potenziate dal DNA dello stesso Stitch, replicando la sua pazzesca forza fisica in una scala monumentale che mette in serio pericolo l’incolumità dell’intera isola.

A dare forma visiva a questa frenetica ed emozionante epopea fantascientifica troviamo il talento tutto italiano della bravissima disegnatrice Giulia Giacomino. Il lavoro compiuto sui tavoli da disegno è semplicemente straordinario sotto ogni punto di vista. La disegnatrice riesce a raccogliere in modo splendido l’eredità visiva dei registi originali del lungometraggio animato, mantenendo intatto quel tratto estremamente morbido, tondeggiante e incredibilmente dinamico che ha sempre caratterizzato il design dei personaggi principali. Il suo Stitch è una continua esplosione di espressività fisica, capace di passare in un unico riquadro dalla dolcezza più disarmante alla furia incontrollabile tipica dei suoi momenti di massimo caos. La vera sfida artistica, ampiamente superata con disinvoltura, risiede però nell’ottima integrazione dei grossi mecha metallici all’interno dei paesaggi marittimi tipici delle Hawaii. I combattimenti e gli scontri fisici risultano sempre chiari da seguire, spettacolari e dotati di un ritmo cinematico travolgente che incolla gli occhi del lettore alla pagina.

A rendere questo volume un pezzo da novanta assolutamente imperdibile per i collezionisti è anche l’enorme cura riposta da Panini Comics nella confezione editoriale complessiva. Il fumetto si chiude infatti con una ricca e affascinante galleria di illustrazioni totalmente inedite, che mostra da vicino i dietro le quinte del lavoro visivo, i primissimi bozzetti preparatori e le diverse interpretazioni artistiche che sono state dedicate all’alieno blu. In conclusione, l’esordio ufficiale della linea Disney Mainstream fa pienamente centro, regalandoci una storia fresca, divertente e adatta a lettori di tutte le età. Greg Pak e Giulia Giacomino firmano un sincero atto di profondo rispetto verso il concetto primario di Ohana, dimostrando che non importa quanti robot giganti ti scaglierà contro l’universo, se hai qualcuno al tuo fianco, nessuna tempesta spaziale potrà mai davvero farti paura o dividerti dalle persone che ami.