Mercedes and the Waning Moon: trailer e cast per l’anime in arrivo a gennaio 2027

Mercedes and the Waning Moon: The Dungeoneering Feats of a Discarded Vampire Aristocrat avrà un adattamento anime televisivo. Il 15 luglio 2026 sono stati pubblicati il primo trailer teaser e la visual promozionale, confermando il debutto previsto per il gennaio 2027. Contestualmente sono stati svelati cast e staff della produzione.

Il titolo originale giapponese è Kaketa Tsuki no Merusedesu: Kyūketsuki no Kizoku ni Tensei Shitakedo Suterare Sōnanode Danjon o Seiha Suru. L’anime era stato annunciato per la prima volta il 7 agosto 2025, ma senza dettagli sul formato. Il 15 luglio è stato confermato il formato serie televisiva. Il sito ufficiale è raggiungibile all’indirizzo mercedes-anime.com.

La produzione è affidata allo studio Teddy. La regia è di Kunihisa Sugishima, la composizione della serie è curata da Jun Kumagai e il character design è di Nami Shōyama. Le musiche sono composte da R.O.N e Shūhei Mutsuki. La protagonista Mercedes Grunewald sarà doppiata da Anna Nagase, nota al pubblico per il ruolo di Akane in Akane-banashi.

La serie di light novel è scritta da Firehead e illustrata da KeG. Nata come web novel sulla piattaforma Shōsetsuka ni Narō dall’ottobre 2018 al novembre 2022, è stata successivamente acquisita da TO Books, che ne ha avviato la pubblicazione cartacea nel maggio 2021 sotto l’etichetta TO Bunko. Il quinto volume è uscito il 15 luglio 2026, lo stesso giorno dell’annuncio degli aggiornamenti sull’anime. La serie ha superato le 200.000 copie in circolazione. La licenza in inglese è di J-Novel Club.

L’adattamento manga è illustrato da Pochi Edoya, autore noto anche per Skeleton Knight in Another World. La serializzazione del manga è partita il 23 agosto 2021 su Comic Corona, piattaforma web di TO Books, ed è arrivata al sesto volume tankōbon, con l’ultimo uscito il 15 luglio 2026. Anche il manga è licenziato da J-Novel Club in inglese.

La trama segue Mercedes Grunewald, una donna vampiro e reincarnazione di una persona giapponese morta nella vita precedente con rimpianti irrisolti. Vive in campagna con la madre, cacciata dal padre dopo una rottura. Figlia di una concubina, è esclusa dalla successione nobiliare e non ha un futuro garantito. Per proteggere sé stessa e la propria famiglia, decide di diventare una dungeon crawler, scalando i sotterranei per acquisire forza e ricchezza. Nella vita precedente è morta senza aver realizzato nulla: questa volta intende fare diversamente.