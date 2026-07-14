PSYREN, Dreamland, The Eternal Fool’s Words of Wisdom e Musketeer Nanako arrivano su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato il 12 luglio 2026, in occasione del Japan Expo di Parigi, l’acquisizione di quattro nuovi anime per la piattaforma: PSYREN, The Eternal Fool’s Words of Wisdom, Dreamland e Musketeer Nanako. Si tratta di un pacchetto eterogeneo che copre titoli giapponesi, un manga franco-belga e una produzione animata francese.

PSYREN è il titolo più atteso del gruppo. Il manga è opera di Toshiaki Iwashiro, serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2008 al 2010 per un totale di 16 volumi. La serie aveva già catalizzato l’attenzione dei fan nel 2024, quando si era vociferato di un possibile adattamento anime da parte di Shueisha e REMOW. La conferma ufficiale era poi arrivata a dicembre 2025. L’anime debutterà in Giappone nell’ottobre 2026 e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll in Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente, CIS e Subcontinente Indiano.

La produzione è affidata allo studio Satelight, noto per Macross, Aquarion e Log Horizon. La regia è di Katsumi Ono (Symphogear, Yu-Gi-Oh! Arc-V), la composizione della serie è curata da Shin Yoshida e il character design è di Akira Okuma. Il cast vocale vede Rikuya Yasuda nel ruolo del protagonista Ageha Yoshina e Mayuko Kazama in quello di Sakurako Amamiya. In Italia il manga era stato pubblicato da Star Comics a partire dall’ottobre 2010.

La trama di PSYREN segue Ageha Yoshina, un liceale che viene risucchiato in un Giappone post-apocalittico dopo aver trovato una misteriosa scheda telefonica con la scritta “Psyren”. In quel mondo desolato e brulicante di creature pericolose, incontra persone con abilità psichiche e scopre verità sconvolgenti sulla realtà e su se stesso. Un teaser trailer con footage animata era già stato diffuso il 17 giugno 2026.

The Eternal Fool’s Words of Wisdom: A Pawsitively Fantastic Adventure è invece un anime fantasy-commedia tratto dalla light novel scritta da Hifumi e illustrata da Kurihito Muto. Il debutto è previsto per il gennaio 2027, negli stessi territori coperti da PSYREN. La storia segue Asley, uno stregone immortale che dopo millenni di solitudine decide di reintegrarsi nella società umana, accompagnato dal suo famiglio canide di livello 100, Pochi. La distribuzione in inglese è affidata a J-Novel Club. Il 12 luglio 2026 sono stati svelati cast, staff e un teaser ufficiale.

Dreamland è l’adattamento anime del manga francese omonimo di Reno Lemaire, pubblicato in Francia da Ankama Editions. La produzione è a cura di Bones Film con la regia di Masahiro Ando. L’uscita è prevista per l’ottobre 2026. La storia segue Terrence, un diciottenne segnato dalla morte della madre in un incendio e affetto da una grave forma di sonnambulismo. Un giorno, un uomo misterioso gli rivela di essere diventato un “viaggiatore”: un essere capace di esplorare il Dreamland, un mondo parallelo accessibile durante il sonno. L’anime sarà disponibile sugli stessi territori degli altri titoli annunciati.

Infine, Musketeer Nanako è invece una produzione animata originale francese, realizzata dal regista Balak presso lo studio Bobbypills. La data di uscita non è ancora stata comunicata. La trama segue Nanako, una giovane samurai nata nel Giappone del XVII secolo da padre francese, che salpa verso la Francia alla ricerca del genitore scomparso. Il solo indizio in suo possesso è il nome di un moschettiere. Il primo character art è stato svelato in concomitanza con l’annuncio al Japan Expo.