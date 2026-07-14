The Ghost in the Shell: svelati nuovi dettagli visivi per la serie su Prime Video

Il leggendario universo cyberpunk ideato da Masamune Shirow torna a prendersi la scena mediatica con un carico di importanti novità. Il nuovo adattamento televisivo animato di The Ghost in the Shell, attualmente disponibile in streaming per tutti gli abbonati sulla piattaforma Prime Video, ha infatti pubblicato la sua quarta visual promozionale ufficiale e il sesto trailer della serie. Per festeggiare l’esordio della serie, il comitato di produzione ha inaugurato una particolare iniziativa artistica chiamata “Episode Visual”, che consiste nella creazione di visual specifiche pensate per riflettere le tematiche e i concetti chiave di ogni singola puntata. Il primo manifesto di questo filone, dedicato interamente all’episodio di debutto intitolato “PROLOGUE + SUPER SPARTAN i”, è già stata mostrata al pubblico.

Un’altra chicca imperdibile legata al primo capitolo della serie risiede nella sigla di chiusura. La splendida illustrazione della schermata finale porta infatti la firma prestigiosa di Yoji Shinkawa. Il noto illustratore e art director è famosissimo nel panorama internazionale per aver curato il look visivo e il design di videogiochi iconici del calibro di Death Stranding. Dal punto di vista tecnico, il progetto è animato dal talentuoso studio Science SARU e vede il debutto assoluto alla regia di Mokochan, che in passato si era già messa in mostra come assistente alla regia nel recente fenomeno DanDaDan.

Le vicende ci proiettano in un futuristico 2029, in un Giappone iper-tecnologico interconnesso da una fittissima rete informatica globale. Al centro della trama troviamo il maggiore Motoko Kusanagi, un cyborg a corpo totale alla guida di una squadra d’élite. Il gruppo viene reclutato da Daisuke Aramaki del Ministero degli Affari Interni, dando vita alla temibile Sezione Sicurezza Pubblica Numero 9. L’unità speciale si troverà subito a dover fronteggiare complessi crimini informatici e intrighi politici internazionali, imbattendosi ben presto nell’ombra minacciosa di un misterioso hacker conosciuto come il “Burattinaio”.