Thunder 3 conquista Netflix: svelati il nuovo trailer, la visual e i dettagli del debutto

Il travolgente successo cartaceo nato dalla matita di Yuki Ikeda ha finalmente compiuto il grande salto sul piccolo schermo. La serie animata è sbarcata ufficialmente nel catalogo di Netflix lo scorso 8 luglio, giorno in cui è stato rilasciato il primo episodio in contemporanea mondiale. In concomitanza con questo esordio così atteso, lo staff della produzione ha voluto fare un regalo ai fan pubblicando del materiale promozionale inedito. Nello specifico, sono stati diffusi una visual inedita e il trailer principale della serie. Il video promozionale offre anche una succosa anteprima della sigla di apertura, intitolata “Thunderbolt” e interpretata dal celebre artista Yuuri.

La storia ruota attorno a Pyontaro, un normalissimo studente delle scuole medie che, insieme ai suoi storici compagni di classe Tsubame e Hiroshi, fa parte di un affiatato trio di amici soprannominato amichevolmente “Small 3”. Le loro tranquille e prevedibili giornate vengono bruscamente sconvolte quando Futaba, l’energica e dispettosa sorellina minore di Pyontaro, scompare misteriosamente nel nulla. Da quel momento, i tre giovanissimi protagonisti si troveranno uniti in una disperata e rocambolesca missione di ricerca che li catapulterà all’interno di un’avventura incredibile, ben oltre i confini della loro stessa immaginazione.

Dietro la realizzazione di questo ambizioso progetto troviamo lo studio d’animazione UNEND, affiancato da un team tecnico di altissimo profilo. La direzione generale della serie è stata affidata al regista esecutivo Hiroyuki Seshita, supportato alla regia da Keisuke Ide, mentre la delicata scrittura della sceneggiatura e la composizione della serie portano la firma del noto autore Koji Seko. Fin dalla sua prima apparizione sulle pagine di Kodansha nel 2022, il manga originale aveva letteralmente stregato i social network grazie a tavole spettacolari e a colpi di scena fulminanti. Questa trasposizione animata promette ora di mantenere intatta quella stessa carica emotiva, trascinando una platea ancora più vasta dentro un mistero ad altissima tensione.