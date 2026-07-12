Digimon Beatbreak entra nel vivo: svelata la visual del nuovo arco narrativo

Il franchise dei mostri digitali si prepara a una svolta narrativa cruciale all’interno del suo tassello televisivo più recente. La serie animata Digimon Beatbreak, che segna l’atteso ritorno del brand sul piccolo schermo a circa due anni di distanza dall’ultima produzione, è infatti pronta a inaugurare un capitolo inedito. A partire dall’episodio numero 38, in onda il 12 luglio, le vicende si addentreranno ufficialmente nel tanto atteso “Kyo Arc”. Per l’evento, i canali ufficiali della serie hanno condiviso un’accattivante visual che offre uno sguardo ravvicinato sulle atmosfere e sulle sfide che attendono i protagonisti nei prossimi appuntamenti.

Ad arricchire le novità c’è anche un importante annuncio legato al cast dei doppiatori. Il noto professionista Shin-ichiro Miki presterà infatti la propria voce al misterioso personaggio di Souji Kuroshio. Inoltre, sul canale YouTube ufficiale dedicato al brand, è stata pubblicata la versione senza scritte della sigla finale del quarto blocco di episodi, accompagnata dalle note del brano “BREAK IT” interpretato dal gruppo delle KISS OF LIFE. Dal punto di vista tecnico, il progetto vede ancora una volta il coinvolgimento di un team esperto targato Toei Animation, con la regia generale affidata a Hiroaki Miyamoto e la composizione della serie curata da Ryota Yamaguchi.

La trama della serie si sviluppa attorno al concetto di “e-Pulse”, un’energia generata dai pensieri umani che alimenta i dispositivi di supporto noti come “Sapotama”. La comparsa improvvisa dei Digimon, creature che si evolvono proprio assorbendo questa risorsa, sconvolge la vita del giovane Tomorrow Tenma dopo l’incontro ravvicinato con Gekkomon. Insieme a Kyo Sawashiro e agli altri cacciatori di taglie del gruppo “Golden Dawn”, il ragazzo si troverà a lottare per capire quale futuro potrà nascere dalla convivenza tra l’umanità e il mondo digitale. Un appuntamento imperdibile per gli storici appassionati della saga e per tutti coloro che stanno seguendo questa appassionante avventura.