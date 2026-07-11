Sword Art Online the Movie – Integral Domain: svelato il titolo del nuovo film in arrivo nel 2028

Il famosissimo franchise ideato da Reki Kawahara si prepara a espandersi nuovamente al cinema attraverso una produzione del tutto inedita. Lo staff ha infatti annunciato in via ufficiale il titolo ufficiale della prossima pellicola cinematografica destinata alle sale: Sword Art Online the Movie – Integral Domain. Il debutto sul grande schermo in Giappone è previsto per il 2028, una data che fissa un appuntamento a lungo termine per l’intera community di appassionati della serie. Ad accompagnare questo attesissimo annuncio c’è anche la primissima visual del progetto, che si porta dietro la conferma ufficiale dei nomi chiave legati al cast di doppiatori storici e al team di sviluppo che si occuperà delle animazioni.

Questo specifico tassello cinematografico racconterà una storia completamente originale concepita appositamente per le sale, dando finalmente una forma concreta a quel misterioso lungometraggio di cui era stata timidamente anticipata l’esistenza nell’ormai lontano 2022. La direzione della regia è stata affidata nuovamente a Shingo Adachi, una figura molto stimata nell’ambiente, mentre il design dei personaggi sarà curato da Yumiko Yamamoto. Il comparto grafico e delle animazioni vedrà invece una collaborazione strategica tra lo storico e pluripremiato studio A-1 Pictures e Psyde Kick Studio, il tutto sotto la supervisione generale dell’autore originale della light novel e del disegnatore abec.

La saga di Sword Art Online ha inizio come una serie di light novel di enorme successo editoriale, arrivata a contare ben ventinove volumi pubblicati sul mercato asiatico. La controparte animata ha saputo conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla serie televisiva principale, al capitolo cinematografico Ordinal Scale e ai vari progetti spin-off usciti in questi anni, come Progressive e Alternative: Gun Gale Online. La trama originale segue le vicende dei videogiocatori rimasti intrappolati all’interno di un rivoluzionario gioco di ruolo in realtà virtuale nel quale l’unica via di fuga consiste nel completare tutti i cento piani del castello di Aincrad, sapendo però che la morte nel mondo digitale equivale alla fine reale della propria vita.