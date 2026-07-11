Demon Slayer: Infinity Castle arriva in streaming su Crunchyroll il 28 luglio 2026

Crunchyroll ha annunciato ufficialmente la data di debutto in streaming di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I. Il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 28 luglio 2026 alle ore 8:00 AM PT (le 17:00 in Italia).

L’annuncio è arrivato il 4 luglio 2026, durante l’Anime Expo 2026 di Los Angeles. Il film aveva debuttato nelle sale giapponesi il 18 luglio 2025. In Giappone la distribuzione cinematografica è proseguita per nove mesi consecutivi, posticipando la finestra home video e streaming. Fuori dal Giappone le proiezioni erano iniziate a settembre 2025, con una tornata aggiuntiva nei cinema di Stati Uniti, Canada e Regno Unito a marzo 2026. In Italia l’uscita al cinema era avvenuta l’11 settembre 2025. Il Blu-ray e DVD giapponese sarà pubblicato il 29 luglio 2026, il giorno successivo al debutto streaming.

Il film sarà disponibile con audio in giapponese, inglese, italiano, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, russo, hindi e altre lingue ancora. I sottotitoli coprono un numero altrettanto ampio di lingue, incluso l’italiano.

Il percorso di Demon Slayer: Infinity Castle al box office è stato eccezionale. Come già riportato su MangaForever, il film ha superato Studio Ghibli raggiungendo oltre 39,7 miliardi di yen dopo 228 giorni di programmazione. Ha vinto il Saturn Award come Miglior Film d’Animazione Internazionale, battendo titoli come Chainsaw Man The Movie: Reze Arc e Attack on Titan the Movie: The Last Attack. Ha trionfato anche al Tokyo Anime Award Festival 2026 come miglior film animato dell’anno.

La produzione è dello studio Ufotable. La regia è di Haruo Sotozaki. I character design sono firmati da Akira Matsushima. Le musiche sono di Yuki Kajiura e Go Shiina. Il cast vocale è rimasto invariato rispetto alla serie TV: Natsuki Hanae doppia Tanjiro Kamado, Akari Kito è la voce di Nezuko Kamado.

La storia riprende dalla battaglia più attesa del franchise. Muzan Kibutsuji attacca la sede centrale dei Demon Slayer Corps. Tanjiro e gli Hashira accorrono in difesa, ma vengono trascinati in uno spazio oscuro controllato dal nemico: l’Infinity Castle, il fortino dei demoni. Lì si innesca lo scontro finale tra il corpo dei cacciatori e le forze di Muzan. Al fianco di Tanjiro combattono Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, insieme agli Hashira tra cui Kyojuro Rengoku, Tengen Uzui e Muichiro Tokito.

Inoltre, Infinity Castle I è il primo capitolo di una trilogia cinematografica pensata per chiudere definitivamente l’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020 e conclusosi in 23 volumi. Il franchise aveva già costruito la sua fama cinematografica con Mugen Train, rimasto per anni il film anime con il maggior incasso di sempre a livello mondiale.

Il secondo film della trilogia non ha ancora una data ufficiale. Le ultime indicazioni parlano di un debutto nelle sale non prima del 2027, con possibile slittamento ulteriore. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi mesi.

Infine, chi vuole recuperare la serie dall’inizio la trova interamente su Crunchyroll. Il manga è disponibile in digitale tramite Viz Media e Manga Plus.