Demon Slayer: Infinity Castle vince ai Saturn Awards

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle Part 1 continua, è infatti arrivato un riconoscimento importante. Il film ha vinto il premio come Miglior Film d’Animazione Internazionale ai Saturn Awards, arrivati alla loro 53ª edizione.

Il risultato è arrivato dopo una competizione abbastanza ricca. Nella stessa categoria c’erano infatti anche Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, Attack on Titan the Movie: The Last Attack e The Colors Within. A questi si aggiungevano anche il film cinese Ne Zha 2 e il titolo internazionale Stitch Head. Alla fine però è stato proprio il primo capitolo della trilogia di Infinity Castle a ottenere il riconoscimento.

Per capire quanto il film abbia funzionato basta guardare i dati. È uscito al cinema il 18 luglio dell’anno scorso e, secondo le cifre aggiornate al 2 marzo, ha superato i 27 milioni di spettatori. Al botteghino ha incassato più di 39,7 miliardi di yen dopo 228 giorni nelle sale.

Dietro al film c’è sempre lo stesso team che ci lavora. Alla regia c’è Haruo Sotozaki. L’animazione invece è dello studio Ufotable, che ormai i fan conoscono bene perché segue l’anime da anni. I personaggi sono curati da Akira Matsushima, mentre le musiche sono state composte da Yuki Kajiura insieme a Go Shiina.

La storia riparte ancora una volta da Tanjiro Kamado. Dopo che sua sorella Nezuko Kamado è stata trasformata in un demone, Tanjiro è entrato nei Demon Slayer per combatterli. Durante il suo viaggio ha affrontato parecchie battaglie insieme ai suoi compagni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, arrivando sempre più vicino allo scontro finale della storia.

A un certo punto però arriva il momento decisivo. Il demone Muzan Kibutsuji attacca il quartier generale dei cacciatori di demoni e Tanjiro, insieme agli Hashira, finisce nell’Infinity Castle. Ed è proprio lì che si prepara lo scontro più grande tra i Demon Slayer e i demoni.