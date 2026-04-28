Boushoku no Berserk confermata la seconda stagione dell’action fantasy

La buona notizia che gli appassionati di Berserk of Gluttony aspettavano dal 2023 è finalmente arrivata.

Il sito ufficiale della serie ha annunciato che Boushoku no Berserk avrà una seconda stagione, segnando il ritorno ufficiale della serie action-fantasy che ha sorpreso i fan durante la stagione invernale del 2023.

Boushoku no Berserk: The One That Exceeds the Concept of Levels, il titolo completo della light novel di Ichika Isshiki illustrata da fame, è stata una sorpresa positiva in quel periodo con la sua premessa semplice elevata a livelli superiori da scene di combattimento spettacolari e personaggi carismatici.

La prima stagione, prodotta da studio ACGT e diretta da Tetsuya Yanagisawa, seguì il protagonista Fate Graphite, un custode di porte con un’abilità chiamata “Gluttony” che inizialmente sembrava inutile ma che in realtà gli permetteva di divorare l’energia e l’anima dei nemici sconfitti per assorbire i loro poteri.

Un concept semplice, ma con enormi potenzialità narrativa.

La prima stagione adattò i volumi 1-6 della serie manga, con circa tre volumi della light novel originale.

Quel finale vide Fate affrontare la misteriosa Envy in un climax spettacolare, lasciando molte domande aperte sul passato della sua maledizione e sul destino della fedele alleata Roxy Hart. Adesso, finalmente, il pubblico avrà risposte.

Per quanto riguarda i dettagli produttivi della stagione 2, al momento non sono stati annunciati ufficialmente.

Tuttavia, le aspettative sono che il cast vocale torni: Ryota Osaka (Fate), Hisako Tojo (Roxy), e gli altri, dato il successo della stagione precedente.

Studio ACGT e il regista Yanagisawa rimangono per ora i candidati più probabili a riprendere il progetto, sebbene nulla sia ancora confermato ufficialmente.

La comunità fan ha già iniziato a speculare sulla trama della seconda stagione.

Con ancora abbondante materiale disponibile sia nella light novel che nella serie manga, gli adattatori avranno una miniera d’oro da cui attingere. I fan sperando anche in miglioramenti riguardo alla qualità dell’animazione, un punto su cui alcuni critici avevano osservazioni durante la prima stagione.

Boushoku no Berserk rappresenta una particolare nicchia di successo: serie fantasy incentrate su sistemi di livellamento e abilità uniche che attraggono un pubblico desideroso di protagonisti con poteri insoliti e trame underground che sfidano le convenzioni dello shonen tradizionale.

Fonte: Myanimelist