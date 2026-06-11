La via del grembiule: un trailer speciale celebra i 25 anni di Bunch Comics

I festeggiamenti per un traguardo editoriale così importante non potevano che declinarsi in grande stile. In concomitanza con il debutto ufficiale del diciassettesimo volume del manga, avvenuto sugli scaffali giapponesi proprio il 9 giugno, lo storico brand La via del grembiule – Lo yakuza casalingo è tornato a mostrarsi in una veste del tutto inedita. È stato infatti rilasciato un nuovissimo e sorprendente video promozionale animato, un progetto speciale nato con l’intento di celebrare i venticinque anni di vita della rivista Bunch Comics.

Questa piccola chicca per i fan è stata interamente curata dal regista Masatoshi Hakata, che si è occupato anche dello storyboard presso lo studio d’animazione Rising Force. La particolarità di questo filmato risiede nel fatto che contiene sequenze animate totalmente originali, capaci di approfondire il misterioso passato criminale del protagonista Tatsu che non erano mai state mostrate nemmeno nell’opera cartacea. Inoltre, la clip introduce per la prima volta alcuni personaggi secondari che non hanno ancora trovato spazio nel celebre adattamento anime trasmesso sulla piattaforma Netflix.

Il video celebrativo verrà proiettato in esclusiva durante una mostra speciale di tavole originali, che aprirà le porte al pubblico il 13 giugno alla Gallery Zenon di Tokyo. Tra i padiglioni della fiera gli appassionati potranno toccare con mano le fatiche incorniciate di venticinque fumettisti storici. Ci saranno persino delle illustrazioni commemorative firmate da leggende del calibro di Tetsuo Hara e Tsukasa Hojo. Parliamo d’altronde di una serie amatissima a livello internazionale. ideata dal talento di Kousuke Oono nel 2018, la commedia segue da vicino le paradossali giornate di un temibile ex criminale che sceglie di fare il casalingo a tempo pieno. Il manga ha conquistato tantissimi lettori anche nel nostro Paese, dove viene distribuito con successo sotto l’etichetta di J-Pop Manga, stampando volumi che divertono chiunque grazie a un mix perfetto di malavita e faccende domestiche.