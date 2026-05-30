The Ribbon Hero: il primo trailer del film Netflix ispirato a La Principessa Zaffiro

Il leggendario universo del dio del manga, Osamu Tezuka, sta per tornare sotto i riflettori con una veste grafica totalmente rinnovata e dal forte impatto visivo. Stiamo parlando di The Ribbon Hero, il nuovo lungometraggio animato fortemente ispirato al classico intramontabile La Principessa Zaffiro, che farà il suo debutto globale in esclusiva su Netflix il prossimo 8 agosto. Per l’occasione, la produzione ha finalmente scaldato i motori rilasciando il primo trailer ufficiale e la visual principale dell’opera, catturando subito l’attenzione di vecchi e nuovi appassionati.

Il film segna l’attesissimo debutto alla regia di un lungometraggio per il celebre animatore Yuki Igarashi, che si è circondato di uno staff di altissimo livello artistico sotto lo studio OUTLINE. Tra i nomi di spicco troviamo infatti Kei Mochizuki e Mai Yoneyama alla cura del character design, figure capaci di dare un tocco incredibilmente moderno e accattivante a personaggi storici. Ad accompagnare queste prime spettacolari immagini è arrivato anche l’annuncio sul cast. A prestare la voce alla determinata protagonista Sapphire sarà Saya, nota comica del popolare duo giapponese Lalande.

Le premesse per un grande comparto narrativo ci sono tutte, guidate dalle parole piene di passione dello stesso regista. Igarashi ha infatti spiegato che questo progetto nasce dal profondo rispetto per il lavoro originale di Tezuka e per la storica compagnia teatrale Takarazuka Revue, che ne ispirò la nascita. Nonostante le enormi difficoltà storiche dell’epoca, come le guerre e le malattie, quegli artisti riuscirono a creare un intrattenimento senza tempo, diventato una vera colonna portante della cultura pop. L’obiettivo dichiarato di questo film è proprio quello di far rivivere al pubblico di oggi quella stessa magia, offrendo uno spettacolo emozionante, moderno e visivamente travolgente. Sapphire ha già perso tutto una volta in passato, ma questa volta è decisa a combattere con le unghie e con i denti pur di non lasciare andare più nulla.