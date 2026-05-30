Jaadugar: A Witch in Mongolia, c’è la data d’uscita per l’atteso anime di Science SARU

Preparatevi a fare un salto nel tredicesimo secolo, perché una delle storie più intense e affascinanti degli ultimi anni sta per fare il suo debutto sul piccolo schermo. L’adattamento anime di Jaadugar: A Witch in Mongolia, tratto dal celebre manga di Tomato Soup, ha finalmente una data di debutto ufficiale: la serie inizierà il prossimo 4 luglio. Per l’occasione, lo studio Science SARU ha deciso di fare le cose in grande stile, confermando che il primo appuntamento in TV sarà uno speciale da un’ora che accorperà le prime due puntate. Insieme a questo annuncio, la produzione ha rilasciato anche un secondo trailer promozionale e la visual principale.

Dietro le quinte c’è un team di altissimo livello guidato dalla sapiente supervisione di Naoko Yamada e dalla regia di Abel Gongora, una combo che promette un comparto visivo fuori dagli schemi. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva ci penseranno i SEKAI NO OWARI, la famosissima band giapponese che firmerà l’opening con il brano inedito Stella, di cui si può già ascoltare una piccola anteprima proprio nel nuovo filmato.

La storia ci catapulta nel tredicesimo secolo, seguendo le vicende di Sitara, una giovanissima schiava che, dopo aver perso la madre, viene accolta da una famiglia di studiosi. Qui la ragazza scopre il valore immenso della conoscenza come arma per sopravvivere alle difficoltà. Purtroppo la sua nuova quotidianità viene spazzata via dall’inarrestabile avanzata dell’Impero Mongolo di Gengis Khan. Quando l’esercito guidato dal principe Tolui distrugge la sua città, Sitara perde di nuovo tutto e decide di trasformare il dolore in una sete di vendetta spietata, che finirà per far tremare un intero continente. Per i fortunati che si trovano a Tokyo, il 13 giugno ci sarà addirittura un’anteprima mondiale esclusiva nei cinema con il cast di doppiatori, mentre a noi non resta che attendere luglio per goderci questo incredibile scontro tra una giovane donna e un impero.