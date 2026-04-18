Jaadugar trionfa ai Japan Cartoonist Association Award: l’anime è dietro l’angolo

C’è un manga che sta silenziosamente scalando le classifiche di gradimento, e finalmente il settore si è accorto della sua potenza. Parlo di Jaadugar – A Witch in Mongolia, un’opera che ha appena portato a casa un riconoscimento pesantissimo: il Gran Premio della 55ª edizione dei Japan Cartoonists Association Award. Non è un premio qualunque, ma una conferma della qualità pazzesca di questo titolo che mescola storia, intrighi e una narrazione davvero profonda.

Per chi non avesse ancora avuto il piacere di sfogliarlo, la trama ci porta dritti nel XIII secolo. Seguiamo le vicende di una donna iraniana che, dopo essere stata fatta prigioniera, si ritrova a servire presso la corte imperiale mongola. Qui la storia si fa intensa, focalizzandosi sul legame che riesce a stringere con una delle mogli del sovrano. È un racconto di resilienza e intelligenza in un mondo dominato dalla forza bruta, che riesce a catturare sin dalle prime pagine.

La notizia ancora più succosa per noi fan è che l’adattamento animato è praticamente alle porte. La serie debutterà infatti a luglio e delle animazioni si occuperà lo Studio Science Saru. Sapendo quanto questo studio sia famoso per il suo stile unico e autoriale, possiamo aspettarci un comparto visivo fuori dal comune, capace di rendere giustizia alle atmosfere dell’opera originale.

In Italia siamo fortunati, perché possiamo già recuperare il manga grazie a J-Pop Manga. Tra l’altro, se siete dei collezionisti, sappiate che per il primo volume è stata realizzata anche una bellissima edizione variant, disponibile esclusivamente nelle fumetterie. Insomma, tra il premio appena vinto e l’anime in arrivo questa estate, è decisamente il momento migliore per iniziare a seguire Jaadugar. Se cercate una storia matura che esca dai soliti schemi, questa è sicuramente la lettura che fa per voi. Non resta che attendere luglio per vedere come Science Saru trasformerà queste splendide tavole in movimento.