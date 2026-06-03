Hunter x Hunter: il manga è pronto a fare il suo ritorno?

Il manga di Hunter x Hunter potrebbe potenzialmente fare il suo atteso ritorno, stando a quanto rivelato nell’ultimo aggiornamento che prevede una nuova importante uscita prevista per la fine dell’anno. I fan di Hunter x Hunter sono ben consapevoli della pubblicazione irregolare della serie per via dei problemi di salute di Yoshihiro Togashi.

Tuttavia il mangaka di Hunter x Hunter è attualmente impegnato nella realizzazione dei prossimi dieci capitoli, e Togashi aggiorna costantemente i fan sul suo possibile ritorno nell’ultimo anno, condividendo nuovo materiale sui social media. Sembra che il manga si stia preparando per un nuovo importante aggiornamento entro la fine dell’anno, in concomitanza con l’uscita del primo volume cartaceo il 3 luglio. È il primo nuovo volume della serie in quasi due anni, e un buon segno che nuovi capitoli sono in arrivo.

Il volume 39 di Hunter x Hunter arriverà nelle librerie giapponesi il 3 luglio, secondo un nuovo aggiornamento di Comic Natalie, e conferma che sarà la prima uscita cartacea del manga dopo un anno e dieci mesi. Questo nuovo volume raccoglierà i capitoli più recenti della serie (dal capitolo 400 al 410), che rappresentavano l’ultimo capitolo uscito dopo la pausa. Questo di solito è un ottimo segno per il futuro, poiché con l’uscita del prossimo volume, Shonen Jump si sta probabilmente preparando a pubblicare i prossimi dieci capitoli.

Yoshihiro Togashi dovrebbe tornare a scrivere altri dieci capitoli di Hunter x Hunter, e ha recentemente rivelato di aver iniziato a lavorare al capitolo 421 e successivi. Questo potrebbe significare che i capitoli dal 411 al 420 del manga sono pronti per essere pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, probabilmente entro la fine dell’anno.

Hunter x Hunter ha affrontato l’arco narrativo della Contesa di Successione con i suoi ultimi capitoli, e lo stesso accadrà per i prossimi dieci capitoli in arrivo. L’arco narrativo ha introdotto nuovi personaggi e molto altro ancora, ancor prima di raggiungere il Continente Oscuro, e questo ha rappresentato un problema durante le pause. Perché, per quanto interessante sia stato finora, non è un arco che si può riprendere dopo anni di assenza.

È necessario recuperare Hunter x Hunter prima del ritorno del manga, perché un ripasso può sicuramente aiutare i lettori a tenere il passo con la narrazione. La complessità degli archi narrativi è ciò che hanno portato i fan ad amare la serie fin dall’inizio, ma è sicuramente difficile riprenderlo dopo anni di attesa.