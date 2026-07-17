Hunter x Hunter: il ritorno più atteso degli ultimi dodici anni è finalmente realtà

Alcuni momenti nella storia dei manga superano il semplice concetto di “aggiornamento editoriale” per diventare veri e propri eventi generazionali. Quello che sta accadendo in queste ore sulle pagine di Weekly Shonen Jump ne è la prova. Dopo un’attesa infinita, durata la bellezza di dodici anni, Gon Freecss e Killua Zoldyck sono ufficialmente tornati a mostrarsi nel manga di Hunter x Hunter, precisamente nel capitolo 414.

Per i lettori di tutto il mondo si tratta di una liberazione quasi commovente. L’opera di Yoshihiro Togashi, come sanno bene i fan, è tristemente famosa per le sue lunghissime e tormentate pause, dovute ai gravi problemi di salute del maestro. Negli ultimi anni la narrazione si era concentrata sulla complessa ed estenuante saga della spedizione nel Continente Oscuro, un arco narrativo intricatissimo da cui i due storici protagonisti erano rimasti esclusi. L’ultima volta che avevamo visto Gon e Killua condividere lo spazio all’interno della storia principale era il lontano 2014. Da allora, il vuoto.

Il capitolo 414 rompe finalmente questo digiuno record. Rivedere i loro volti, i loro sguardi e quella chimica inconfondibile che ha reso Hunter x Hunter un capolavoro assoluto della cultura pop ha scatenato una vera e propria tempesta emotiva sui social network. Non si tratta solo di nostalgia, è la chiusura di un cerchio e, al tempo stesso, la promessa di un nuovo inizio che nessuno osava quasi più sperare.

Togashi, nonostante le immense difficoltà fisiche che lo costringono a ritmi di lavoro rigidissimi e spesso dolorosi, è riuscito ancora una volta a regalare un colpo di scena micidiale. Questo ritorno non è solo un regalo per la pazienza infinita dei fan, ma ridefinisce completamente gli equilibri della storia. Dopo dodici anni di speculazioni, teorie e speranze ormai ridotte al lumicino, Gon e Killua sono di nuovo qui. E il mondo dei manga non potrebbe essere più felice di così.