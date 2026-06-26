Hunter x Hunter: tre progetti speciali per celebrare le 100 milioni di copie

La community stava ancora analizzando i dettagli sulla ripresa dei capitoli settimanali e sul nuovo volume cartaceo quando Shueisha ha diffuso un annuncio commerciale di straordinaria importanza. Il manga di Yoshihiro Togashi ha superato ufficialmente la storica quota di 100 milioni di copie in circolazione a livello globale. Si tratta di un risultato eccezionale per una serie caratterizzata da lunghe pause, che l’editore ha deciso di festeggiare lanciando tre iniziative promozionali dedicate interamente al pubblico.

Il primo progetto è legato a doppio filo al debutto del volume 39, atteso sugli scaffali giapponesi il prossimo 3 luglio. Per l’occasione verrà lanciata una speciale lotteria promozionale che permetterà ai lettori di portarsi a casa dei gadget esclusivi in acrilico. Chi invece vuole rinfrescarsi la memoria con la complessa trama imbastita dal maestro potrà sfruttare la seconda iniziativa. Per tutto il mese di luglio, l’applicazione ufficiale Jump+ renderà disponibili diversi capitoli della saga da leggere in modo del tutto gratuito. A chiudere il cerchio ci penserà il debutto di una linea di merchandising inedita, che verrà distribuita all’interno dei vari punti vendita fisici Jump Shop.

Queste celebrazioni si incastrano con il ritorno della storia su Weekly Shonen Jump il prossimo 29 giugno, un appuntamento fondamentale per portare avanti le intricate vicende della Succession Contest a bordo della nave Balena Nera. In Italia, dove l’opera è pubblicata da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, i lettori seguono da sempre con immensa passione l’evoluzione di questa storia.

Dal debutto di fine anni novanta a oggi, la ricerca di Gon ha stravolto i canoni del manga d’azione, dando vita a due adattamenti televisivi e a svariati videogiochi. I problemi fisici di Togashi continuano a minacciare la stabilità del lavoro, ma una risposta del genere da parte del mercato chiarisce che l’interesse globale per questa epopea non ha risentito del tempo che passa.