Sprea Manga: nasce la nuova etichetta dedicata ai grandi classici manga

Sprea Editori espande le sue pubblicazioni e fa il suo ingresso nel mercato dei manga con un progetto interamente orientato ai canali di libreria e fumetteria. La casa editrice ha annunciato il lancio di Sprea Manga, una linea creata per recuperare e valorizzare i grandi cult realizzati tra gli anni Settanta e Novanta. Si tratta di storie rimaste introvabili per decenni o addirittura mai tradotte sul nostro territorio, che ora tornano in commercio attraverso edizioni ampiamente curate sia sotto il profilo filologico sia sotto quello strutturale.

Il debutto ufficiale della nuova divisione è previsto in occasione della fiera di Lucca Comics & Games 2026, presso lo stand espositivo situato all’interno del Padiglione Napoleone. I primi volumi saranno resi disponibili durante i giorni della manifestazione e arriveranno in contemporanea sia nello store digitale del gruppo sia nei punti vendita fisici, preceduti dall’apertura dei preordini online fissata per il 20 agosto.

La proposta estetica del marchio punta su standard di stampa molto elevati. Le uscite adotteranno un maxi formato da quattordici per ventuno centimetri con un numero di pagine identico ai volumi nipponici originali, carta di alta qualità ad elevata bianchezza e sovraccoperta impreziosita da lavorazioni speciali come finiture in lamina e serigrafie. Sul retro della copertina sarà stampato a colori un poster con un’illustrazione originale, mentre l’interno dei volumi includerà ricchi apparati redazionali con schede di approfondimento sull’opera, sugli autori, sulle eventuali trasposizioni animate e sul contesto storico.

La prima ondata di pubblicazioni punta forte sulla fantascienza grazie ai grandi ritorni di opere storiche come Cobra, Outlanders e Appleseed, affiancati dal debutto assoluto in Italia di Cosmo Police Justy. L’offerta iniziale viene completata dallo shonen Grey, dallo shojo inedito Miriam Blue, realizzato dalla coautrice di Candy Candy, e da due classici di genere sportivo finora mai arrivati nel nostro Paese come Hole in One e Tennis Boy.