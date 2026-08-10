Your Name compie dieci anni: diffuse due nuove illustrazioni ufficiali e annunciato il ritorno nei cinema

Sono passati dieci anni dal debutto della pellicola firmata da Makoto Shinkai e lo studio di produzione ha deciso di segnare l’evento pubblicando due visual inedite e un trailer dedicato. I nuovi disegni mostrano ancora una volta Taki e Mitsuha circondati dai cieli ampi e pieni di luce tipici dello stile del regista. Tra i dettagli grafici riappare in primo piano il celebre nastro rosso, simbolo del legame indissolubile tra i due personaggi appartenenti a luoghi e tempi diversi che ha caratterizzato la trama del lungometraggio fin dal suo esordio.

A fianco delle novità grafiche, la casa di distribuzione ha programmato una seconda uscita del film sul grande schermo. L’opera tornerà nelle sale con un restauro tecnico completo in risoluzione 4K, lavorazione svolta per mostrare al meglio i colori e la ricchezza dei dettagli dei fondali. La data fissata per l’uscita è il 14 agosto 2026, giorno in cui la pellicola debutterà nei complessi cinematografici del Nord America. Gli spettatori locali potranno scegliere tra le proiezioni in lingua originale giapponese con sottotitoli oppure la versione doppiata interamente in inglese.

Sul fronte italiano la situazione resta al momento in fase di attesa. Attualmente non è stata ancora confermata una distribuzione ufficiale nelle sale del nostro Paese per questa riedizione restaurata. Il pubblico e gli appassionati italiani dovranno quindi aspettare eventuali comunicazioni da parte delle società di distribuzione locali per capire se e quando la proiezione speciale arriverà anche nei cinema italiani.

L’iniziativa legata al decennale conferma il valore di un titolo rimasto celebre anche per la colonna sonora curata dal gruppo dei Radwimps. Il ritorno in sala rappresenta una buona occasione per riscoprire su grande schermo una storia capace di battere ogni record d’incasso al botteghino internazionale e di conquistare un vasto pubblico grazie alla qualità tecnica del disegno e a una narrazione fortemente emozionale.