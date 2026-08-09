Sword Art Online: arriva in Giappone il romanzo Sugary Days sulla vita matrimoniale di Kirito e Asuna

Il mercato editoriale giapponese accoglie ufficialmente in tutte le sue librerie il romanzo Sword Art Online: Sugary Days. Si tratta di un nuovo e atteso volume cartaceo firmato dall’autore Reki Kawahara, che sceglie di mettere al centro del racconto la vita quotidiana e intima da sposi dei due iconici protagonisti della saga, Kirito e Asuna, offrendo una prospettiva differente rispetto alle dinamiche d’azione a cui il pubblico è abituato.

Dal punto di vista della cronologia interna della narrazione, le vicende raccontate in questo libro si posizionano subito dopo gli eventi narrati nel volume The Day Before. La trama accompagna i lettori nel momento esatto in cui i due giovani compiono il passo decisivo e iniziano la loro romantica convivenza nella celebre baita di legno situata al ventiduesimo piano del castello fluttuante di Aincrad. Per chi segue la serie fin dagli esordi, si tratta di una parentesi intima e ricca di momenti dolci che permettono di approfondire la crescita del loro legame affettivo lontano dalle battaglie principali.

La storia editoriale di questo specifico volume è piuttosto particolare e merita un piccolo approfondimento. Scritto di pugno dallo stesso autore Reki Kawahara, Sugary Days era nato originariamente sotto forma di una semplice serie di brevi racconti diffusi in tiratura limitata. In seguito, il testo era stato recuperato e allegato esclusivamente come contenuto speciale all’interno dei box Blu-ray della serie animata, rendendolo di fatto un pezzo raro e molto difficile da reperire per la maggior parte del pubblico.

Quella arrivata oggi sugli scaffali nipponici rappresenta quindi a tutti gli effetti la primissima pubblicazione dell’opera in formato commerciale standard. Per invogliare i fan e i collezionisti all’acquisto, l’editore ha inserito all’interno del tomo diverse illustrazioni inedite create appositamente per questa edizione. Ora resta solo da capire se qualche casa editrice deciderà di acquisirne i diritti per portarlo anche nelle nostre librerie nei prossimi mesi.