Bug Ego: Planet Manga porta in Italia la nuova opera firmata dall’autore di One-Punch Man

Il catalogo di Planet Manga si arricchisce con il debutto di una tra le novità più attese e singolari della scuderia Shueisha. Arriva finalmente anche nelle librerie e fumetterie italiane Bug Ego, la nuova creazione manga che ha segnato l’atteso e acclamato ritorno sulle scene editoriali del genio creativo ONE, celebre autore e ideatore del fenomeno globale One-Punch Man. Per l’occasione, lo sceneggiatore viene affiancato dalle illustrazioni del talentuoso e apprezzato disegnatore Kiyoto Shitara, dando vita a un progetto visivamente dinamico e narrativamente del tutto fuori dagli schemi tradizionali.

La trama dell’opera si sviluppa attorno a un interrogativo inquietante e affascinante al tempo stesso: cosa accadrebbe se la realtà che ci circonda non fosse del tutto immutabile? L’esistenza ordinaria e tranquilla del giovane studente Hitsujiya subisce una svolta drastica nel momento in cui il suo compagno di classe Kokudo gli rivela un segreto sconvolgente. Il mondo reale è infatti pieno zeppo di “BUG”, vere e proprie anomalie del sistema che possono essere sfruttate a proprio vantaggio per alterare il corso degli eventi. Tuttavia, l’utilizzo di questi errori della realtà comporta conseguenze imprevedibili e spesso estremamente pericolose per chiunque tenti di manipolarli a proprio piacimento.

Per celebrare il lancio sul nostro territorio, l’editore italiano ha reso disponibile sia il singolo volume iniziale sia un esclusivo bundle speciale da collezione. Questa seconda opzione include i primi due numeri della serie in un’edizione speciale dotata di copertine full art componibili impreziosite da eleganti effetti metallizzati. All’interno della confezione i lettori troveranno inoltre una stampa a colori che riproduce l’artwork originale completo realizzato per l’opera.

Entrambe le soluzioni editoriali sono attualmente acquistabili e già reperibili sia in tutte le fumetterie fisiche distribuite sul territorio nazionale sia attraverso il negozio online ufficiale dell’editore all’indirizzo panini.it, offrendo ai lettori un’occasione imperdibile per immergersi in questo nuovo ed esaltante racconto fantastico.