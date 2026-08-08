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Chained Soldier: annunciata la terza stagione dell’anime

Fabrizio Della Corte 08/08/2026

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La terza stagione di Chained Soldier (titolo originale: Mato Seihei no Slave – 魔都精兵のスレイブ) è ufficialmente in produzione. L’annuncio è stato fatto il 2 agosto 2026 durante uno speciale evento tenuto a Tokyo, nel corso del quale sono stati presentati un video di annuncio e una visual promozionale. Staff, cast e data di debutto non sono ancora stati comunicati.

Il manga originale è scritto da Takahiro e illustrato da Yohei Takemura. La serializzazione è iniziata il 5 gennaio 2019 sulla piattaforma online Shōnen Jump+ di Shueisha. I volumi tankōbon pubblicati sono attualmente sedici, con l’ultimo uscito il 4 luglio 2024. In inglese la serie è distribuita da Yen Press.

La prima stagione dell’anime è andata in onda da gennaio a marzo 2024, per un totale di dodici episodi. La regia era affidata a Junji Nishimura e Gorō Kuji, con l’animazione curata dallo studio Seven Arcs. La seconda stagione è andata in onda a partire dall’8 gennaio 2026, con la regia di Masafumi Tamura, noto per The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. La produzione della stagione 2 è stata affidata agli studi Passione e Hayabusa Film. La series composition è di Yasuhiro Nakanishi, il character design di Keiya Nakano e le musiche di KOHTA YAMAMOTO.

La trama segue Yuuki Wakura, un giovane che finisce per caso nella dimensione del Mato, una città demoniaca da cui provengono mostri chiamati Shuuki. Qui viene salvato da Kyōka Uzen, comandante del 7° squadrone della Demon Defense Force. Kyōka possiede il potere di asservire gli Shuuki e, in una situazione disperata, chiede a Yuuki di diventare il suo schiavo. Lui accetta e si trasforma, acquisendo poteri straordinari. In cambio dell’uso del suo corpo, Kyōka è tenuta a ricompensarlo. Yuuki decide di entrare nello squadrone come tutore e assistente, sostenendo il sogno di Kyōka di diventare Comandante Suprema. Una particolarità della serie è che i poteri di Yuuki cambiano a seconda di chi lo comanda, tra i vari personaggi femminili del cast.

Infine, da segnalare che, nell’autunno 2026, figura anche Nia Liston: The Merciless Maiden, al debutto il 6 ottobre 2026. Aggiornamenti su staff, cast e data di debutto della terza stagione di Chained Soldier sono attesi nelle prossime settimane.
https://www.youtube.com/watch?v=m-gn28edpIc

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