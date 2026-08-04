L’episodio 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity uscirà in Italia il sabato 8 agosto 2026 alle ore 17:00. La puntata sarà disponibile in streaming su Disney+, piattaforma che detiene i diritti internazionali della serie. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, la distribuzione è affidata a Hulu.

The Calamity è la quarta e ultima parte dell’adattamento anime dell’arco narrativo Thousand-Year Blood War del manga di Tite Kubo. La parte ha debuttato il 25 luglio 2026. È composta da tredici episodi. Dopo l’episodio 3, ne restano ancora dieci, lasciando alla produzione spazio sufficiente per sviluppare le battaglie conclusive senza fretta.

Come potete ben ricordare, il secondo episodio ha lasciato aperti diversi fronti di scontro. Ichigo Kurosaki e Orihime Inoue stanno cercando di opporsi a Yhwach, ormai prossimo a completare il proprio piano. Sul fronte dei Quincy, Uryu Ishida affronta Jugram Haschwalth in uno scontro che va oltre il campo di battaglia e tocca le scelte compiute da Uryu dopo il suo ingresso nel Wandenreich. È ancora incerta la sorte di Kisuke Urahara e Grimmjow Jaegerjaquez. Questi ultimi sono intrappolati nella Gift Ball Deluxe dello Sternritter Askin Nakk Le Vaar.

L’attenzione dell’episodio 3 dovrebbe spostarsi su Gerard Valkyrie, membro della Sternritter e della Guardia Imperiale di Yhwach. Le anticipazioni indicano che la puntata potrebbe dare inizio alla battaglia tra Gerard, i capitani del Gotei 13 e i Visored. Si tratta di uno degli scontri più imponenti dell’intera parte conclusiva del manga, sia per il numero di personaggi coinvolti sia per la natura sovrumana dei poteri di Gerard. Non è ancora chiaro quanta parte del combattimento verrà mostrata nel singolo episodio.

La produzione della serie è affidata allo studio Pierrot, mentre la regia generale è di Tomohisa Taguchi. Il character design è di Masashi Kudo. Inoltre, le musiche sono composte da Shiro Sagisu. Bleach: Thousand-Year Blood War ha debuttato nell’ottobre 2022 con la prima parte, intitolata The Blood Warfare. Per un riepilogo completo, ricordiamo l’approfondimento dedicato, in merito alla Parte 4. Infine, la data di debutto della Parte 4 era stata annunciata in precedenza con la conferma del 25 luglio 2026.