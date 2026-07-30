Inherit the Winds: Ayumu Murase entra nel cast dell’anime sulla Shinsengumi

L’anime Inherit the Winds (titolo originale: Kaze o Tsugu Mono) si arricchisce di un nuovo membro nel cast. Ayumu Murase, noto al pubblico come voce di Luca in Goodbye, Lara, interpreterà Tōdō Heisuke, membro della Shinsengumi. La serie debutterà in Giappone nel gennaio 2027.

La trasmissione avverrà sul blocco Agaru Anime delle reti JNN, incluse CBC e TBS. La produzione è firmata da Aniplex, con l’animazione curata dagli studi Live2D Creative Studio e Drive Inc. La regia è affidata a Tomohiro Kawamura, la sceneggiatura a Yutaka Narui e Azuki Mashiba, il character design a Fumi Ebina e le musiche a Shigeru Kishida.

Il progetto è ispirato agli spettacoli teatrali omonimi del gruppo Caramel Box, in scena dal 1996. La storia presenta una trama originale. Narui fa parte del gruppo teatrale ed è co-autore delle storie insieme a Mashiba. È in programma anche un manga a quattro vignette illustrato da Matsuri Muramatsu, serializzato da Kodansha tramite il profilo Twi4 su X e il sito Saizensen.

La trama è ambientata nel 1863, in piena era Bakumatsu. Un ragazzo amnesiaco viene accolto nelle caserme del Mibu Rōshigumi a Kyoto. Okita Sōji lo ribattezza Tachikawa Jinsuke. Il giovane inizia a combattere per l’organizzazione, che si evolve nella celebre Shinsengumi. La narrazione tocca eventi storici reali, tra cui l’incidente di Kinmon del 1864.

Il cast principale era già stato annunciato in precedenza. Il protagonista Tachikawa Jinsuke è doppiato da Daisuke Sakuma, membro del gruppo idol Snow Man di Johnny & Associates. Yūki Kaji presta la voce a Okita Sōji. Aoi Yūki interpreta Koganei Hyōgo. Kōki Uchiyama è Hijikata Toshizō. Yuichi Nakamura dà voce a Kondō Isami. Nichika Ōmori interpreta Kurosuke.

Inoltre, ricordiamo che 22 luglio 2026 era già stato annunciato l’ingresso di Ryōhei Kimura nei panni di Nagakura Shinpachi. Kimura è noto al pubblico come voce di Hajime Kashimo in Jujutsu Kaisen. Con l’aggiunta di Murase come Tōdō Heisuke, il cast si arricchisce ulteriormente.

Infine, Inherit the Winds si inserisce nel ricco palinsesto invernale del 2027. Tra gli altri titoli attesi nello stesso periodo figura Akane-banashi Stagione 2. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale della serie, raggiungibile all’indirizzo kaze-wo-tsugu.com.