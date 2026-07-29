Millennium Family: annunciato l’adattamento anime del manga di Akira Kasugai sui sette fratelli immortali

Il manga Millennium Family (titolo originale giapponese: Odoru Sennen Kazoku) di Akira Kasugai avrà un adattamento anime televisivo. L’annuncio è stato rilasciato il 27 luglio 2026, accompagnato da una teaser visual, un trailer promozionale e le prime informazioni su cast e staff. Il sito ufficiale sennenkazoku.com e il profilo X @sennenkazoku sono stati aperti contestualmente all’annuncio. La data di debutto non è ancora stata comunicata; la serie è attesa per il 2027.

Per quanto riguarda la produzione, quest’ultima è affidata allo studio PartsCraft, con la regia di Masato Jinbo, già alla guida di Senryu Girl e Restaurant to Another World, che cura anche la series composition. Il character design e la direzione dell’animazione sono opera di Hiroshi Yoneda, apprezzato per il suo lavoro su Mission: Yozakura Family. Il solo membro del cast confermato al momento dell’annuncio è Rikuya Yasuda, che presta la voce al personaggio di Theo; lo stesso doppiatore è atteso anche in PSYREN nella stagione autunnale 2026 come Ageha Yoshina.

Il manga originale è scritto e disegnato da Akira Kasugai ed è serializzato sulla rivista Young King OURs di Shōnen Gahōsha dal marzo 2021. La serie conta attualmente otto volumi tankōbon, con il nono in uscita il 30 luglio 2026. Inoltre, la versione inglese è licenziata da Orange Inc.

La trama segue sette fratelli immortali nati in Inghilterra, dotati di vita eterna da tempi remoti. La loro condizione, considerata da molti il sogno supremo dell’umanità, li rende bersagli costanti di organizzazioni criminali, ospedali corrotti e strutture militari internazionali desiderose di sfruttarne il segreto. Dopo secoli trascorsi separati, i membri di questa famiglia straordinaria si ritrovano per affrontare un nuovo capitolo della propria esistenza. Il miscuglio tra soprannaturale, azione e dinamiche familiari colloca la serie in un genere ben frequentato nell’animazione giapponese degli ultimi anni, dove titoli come, ad esempio, Spy x Family hanno dimostrato l’appeal di famiglie non convenzionali alle prese con missioni impossibili, pur distinguendosi per il tono spiccatamente d’azione e per l’elemento dell’immortalità come motore narrativo centrale.

Infine, la stagione 2027 si conferma densa di adattamenti provenienti da riviste di nicchia del panorama editoriale giapponese; dopo titoli come Tsugumi Project da Weekly Young Magazine, anche Young King OURs porta un proprio titolo all’animazione.

