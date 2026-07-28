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LEGO One Piece in arrivo su Netflix: svelati il nuovo trailer e la visual della serie
Eleonora Masala 28/07/2026
I famosi mattoncini incontrano finalmente il coloratissimo mondo piratesco ideato da Eiichirō Oda. Con la pubblicazione del nuovo teaser trailer e della visual ufficiale, è stata confermata in via definitiva la data d’uscita della nuova serie LEGO One Piece, attesa al debutto ufficiale sul catalogo globale di Netflix per il prossimo 29 settembre.
A guidare l’intero racconto trova spazio l’inconfondibile cecchino Usopp. Il tiratore della ciurma decide di cimentarsi per la prima volta nel ruolo di mastro costruttore, ripercorrendo la sua personalissima versione dei fatti e narrando i propri esilaranti racconti al piccolo TonyTony Chopper lungo la rotta verso l’isola di Drum. A sottolineare la peculiare impostazione visiva di questa produzione ci pensa la visual ufficiale, che ritrae l’iconica Jolly Roger dei pirati di Cappello di Paglia ricreato interamente per l’occasione con i celebri blocchetti colorati.
Il comparto dei doppiatori si presenta particolarmente ricco ed eterogeneo per soddisfare i fan di tutto il mondo. Sul fronte anglofono si registra la partecipazione diretta degli stessi interpreti apprezzati nel recente adattamento televisivo in carne ed ossa. Jacob Romero torna a prestare l’espressività vocale ad Usopp, accompagnato da Iñaki Godoy nel ruolo del capitano Luffy, Mackenyu su Zoro, Emily Rudd su Nami e Taz Skyler su Sanji. A loro si affianca inoltre l’attrice Michaela Hoover, scelta come voce ufficiale per il giovane medico Chopper.
Tuttavia, la sorpresa maggiore riguarda senza dubbio la traccia audio in lingua originale. I produttori della serie hanno infatti deciso di riassoldare in blocco le storiche voci della serie TV animata giapponese. Un regalo inaspettato che vedrà nuovamente all’opera il celebre Kappei Yamaguchi ad interpretare Usopp, affiancato da Mayumi Tanaka nei panni di Luffy, Kazuya Nakai su Zoro, Akemi Okamura su Nami, Hiroaki Hirata su Sanji e Ikue Otani per il piccolo Chopper. Un’accoppiata decisamente avvincente per tutti gli appassionati.