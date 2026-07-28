Wonder Woman è sempre stata un simbolo di libertà, giustizia ed emancipazione, sin da quando fu creata, nel lontano 1941, da William Moulton Marston e H.G. Peter. Fu una delle primissime eroine dei fumetti e anche quella che riscosse il maggior successo, entrando di diritto nella famosa Trinità Dc, ovvero gli eroi più importanti e [']