Akira Toriyama nella Eisner Hall of Fame: un importante riconoscimento postumo

Il San Diego Comic-Con 2026 si apre con un tributo doveroso verso uno dei padri del manga moderno. Durante l’evento statunitense, gli organizzatori hanno annunciato l’ingresso ufficiale di Akira Toriyama nella Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, la galleria che raccoglie le firme più importanti della storia della saggistica a strisce e del mondo del manga.

Un premio arrivato a oltre due anni dalla scomparsa del mangaka, avvenuta nel marzo 2024, ma che ne certifica la statura artistica immortale. Il percorso verso questa nomina era iniziato a febbraio con la presentazione di una rosa di sedici papabili vincitori, comprensiva di nomi di spicco come Peter Kuper, Posy Simmonds e Mark Waid. Il voto finale espresso dagli addetti ai lavori ha poi premiato il creatore di Dragon Ball e Dr. Slump, al fianco di colleghi blasonati quali Colleen Doran, Chris Ware e Jeff Smith.

Si chiude così un cerchio iniziato nel 2019, anno in cui Toriyama aveva ottenuto la sua prima candidatura ufficiale senza però riuscire a entrare nella selezione finale. Con questo traguardo, il suo nome si unisce a quello di pochissimi altri colleghi giapponesi già presenti nella Hall of Fame, del calibro di Osamu Tezuka, Katsuhiro Ōtomo, Rumiko Takahashi, Shigeru Mizuki e Junji Ito. L’attestato va tra l’altro ad affiancarsi alla celebrazione avvenuta nell’ottobre 2024 per gli Harvey Awards.

L’impronta lasciata dal mangaka continua a farsi sentire fortemente sulla cultura pop attuale. Dai suoi lavori cartacei, capaci di vendere centinaia di milioni di volumi in ogni angolo del globo, sono nati adattamenti animati, lungometraggi e storie derivate che proseguono tutt’oggi. Senza dimenticare l’apporto e fondamentale dato all’industria dei videogiochi. Il suo stile inconfondibile ha infatti dato forma e volto a franchise leggendari come Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon. Un tributo doveroso verso chi ha ridefinito il modo di fare intrattenimento.