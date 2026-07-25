Drama Queen 1: Provocazione, cinismo e la nascita di una coppia diabolicamente perfetta – Recensione

Tra le proposte editoriali più chiacchierate, divisive e controverse degli ultimi tempi, Drama Queen sbarca finalmente nelle librerie e fumetterie italiane sotto l’etichetta Planet Manga. L’opera porta con sé quell’inconfondibile e denso alone di hype, curiosità e acceso dibattito che ha già letteralmente infiammato la community globale sui social e sulla piattaforma MANGA Plus. Opera d’esordio sulla lunga distanza per l’eccentrica e audace mente di Kuraku Ichikawa, questo primissimo volume si presenta al pubblico come un pugno nello stomaco ben assestato. Si tratta di un racconto nerissimo, spietato e politicamente scorretto, che rifiuta programmaticamente qualsiasi velleità consolatoria per immergere il lettore all’interno di una società marcia, disillusa e completamente dominata dal rancore e dall’incomunicabilità.

La premessa narrativa ribalta con un tocco d’ironia sferzante e grottesca i canoni più classici del genere fantascientifico. Gli alieni sono effettivamente arrivati sulla Terra e, in un passato recente, hanno persino salvato l’intera umanità da una catastrofe cosmica imminente. Tuttavia, la convivenza quotidiana che ne è derivata si è trasformata con il passare del tempo in un vero e proprio incubo distopico. Gli extraterrestri si sono integrati nella società occupando posizioni di grande potere, finendo ben presto per rivelarsi degli invasori prepotenti, arroganti e privi di qualsiasi scrupolo morale. È all’interno di questa cornice squallida e opprimente che facciamo la conoscenza dei due singolari protagonisti della vicenda, Nomamoto e Kitami, due anime sole, ferite e spezzate che finiscono per incrociare i propri destini all’insegna di un odio condiviso, profondo e viscerale.

Nomamoto è una giovane donna costantemente schiacciata dal peso della depressione, perennemente al verde e ridotta allo sfinimento da un lavoro aziendale tossico e logorante sotto le dipendenze di un boss alieno disumano, che la sfrutta senza pietà per una paga da fame. Kitami, al contrario, è un ragazzo consumato da una rabbia cieca, sorda e inestinguibile, nata tragicamente dopo che un extraterrestre ubriaco travolse e uccise la sua famiglia al volante, rimanendo poi del tutto impunito di fronte alla legge. Il loro imprevedibile incontro dà vita a un sodalizio oscuro, perverso e moralmente ambiguo: Kitami canalizza la propria sete di vendetta massacrando nel buio della notte gli alieni che ritiene colpevoli, mentre Nomamoto, mossa da un lucido cinismo e da un disperato bisogno di riscatto, mette al servizio del compagno la propria abilità nel far sparire i cadaveri senza lasciare alcuna traccia.

L’elemento di maggior forza dell’opera risiede proprio nella straordinaria capacità di Ichikawa di orchestrare una dinamica di coppia del tutto fuori dagli schemi convenzionali. Il rapporto tra i due non nasce da un sentimento romantico tradizionale, ma da una profonda ed empatica disperazione comune. Sul piano meramente stilistico e visivo, il tratto pulito ma dinamico di Ichikawa asseconda perfettamente i toni grotteschi e realistici della vicenda, alternando momenti di forte tensione drammatica a improvvisi spunti d’ironia cupa, capace di destabilizzare e spiazzare costantemente chi legge.

Naturalmente, un’impostazione concettuale di questo tipo non poteva non sollevare un polverone immenso di polemiche e discussioni. In patria come all’estero, Drama Queen ha profondamente spaccato l’opinione pubblica: da un lato c’è chi ne ha criticato la forte spinta provocatoria leggendovi risvolti xenofobi e stereotipi negativi, dall’altro c’è chi ne difende a spada tratta la natura di satira sociale feroce e lucida, pensata per esasperare e mostrare a nudo le debolezze psicologiche, le paure e i pregiudizi dell’animo umano di fronte alla diversità. Al di là delle differenti interpretazioni personali, è del tutto innegabile come l’autore riesca a solleticare la mente del lettore, costringendolo a confrontarsi direttamente con dilemmi morali sgradevoli e del tutto privi di facili soluzioni.

In conclusione, questo primo capitolo di Drama Queen si attesta come un debutto folgorante, audace, spregiudicato e dal ritmo narrativo assolutamente incalzante. Kuraku Ichikawa firma un’opera che non cerca affatto il consenso facile della massa, ma che cattura inevitabilmente per la sua estetica graffiante, la sua narrazione imprevedibile e la genuina cattiveria con cui mette a nudo le fragilità dei suoi interpreti. Una lettura caldamente consigliata a chiunque sia in cerca di una storia genuinamente anticonvenzionale, pronta a scardinare ogni certezza pagina dopo pagina.