MAPPA EXPO 15th Anniversary: svelati i primi dettagli sulla grande mostra a Tokyo

Lo studio d’animazione MAPPA si prepara a festeggiare un traguardo fondamentale della propria storia. In occasione del suo quindicesimo anniversario e per festeggiare insieme a tutti i suoi appassionati, la nota casa di produzione nipponica ha mostrato la visual principale e diffuso le prime informazioni su MAPPA EXPO 15th Anniversary. La grande esposizione celebrativa si svolgerà nella capitale giapponese, precisamente all’interno degli spazi del YURAKUCHO MUSEUM, a partire dal 16 settembre fino al prossimo 7 dicembre 2026.

Al centro del poster espositivo troviamo il giovane dagli occhi azzurri già visto nel video promozionale creato proprio per l’anniversario, accompagnato dalle note della canzone “My Life” firmata dalla band PEOPLE 1. Chi visiterà l’esibizione potrà ammirare da vicino sette artwork inediti, svelati proprio in questi giorni, realizzati appositamente per l’occasione e legati ad alcune delle produzioni più iconiche del marchio. Tra i titoli coinvolti figurano il lungometraggio Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, l’atto conclusivo de L’Attacco dei Giganti e il fortunato adattamento anime di Jujutsu Kaisen.

Insieme alla visual promozionale della mostra, gli organizzatori hanno anche svelato la prima linea di merchandise ufficiale legato all’evento. Chi parteciperà alla manifestazione potrà acquistare una ricca serie di gadget tematici pensati per i collezionisti, come sticker, portachiavi in acrilico e cartellette trasparenti che riprendono direttamente le illustrazioni promozionali. La vendita di tutti questi articoli esclusivi sarà riservata a chi visiterà la mostra all’interno dell’area museale.

Sul fronte dell’organizzazione, l’accesso alla sede espositiva sarà strettamente scaglionato con biglietti a data fissa in modo da contenere l’affluenza. Proprio il 17 luglio è scattata la seconda finestra per partecipare alla lotteria di Lawson Ticket, necessaria per accaparrarsi in anticipo i tagliandi d’ingresso per la prima metà dell’evento. Per i fan che passeranno da Tokyo durante il periodo autunnale, si preannuncia un viaggio decisamente interessante nell’universo visivo dello studio.