Studio MAPPA compie 15 anni: un video ci porta dentro i laboratori dell’animazione

Lo studio di animazione MAPPA ha da poco tagliato il traguardo dei quindici anni di attività nel settore. Per l’occasione, i vertici della nota azienda giapponese hanno deciso di fare un regalo originale alla propria community di appassionati, pubblicando online un cortometraggio celebrativo intitolato “MAPPA 15th Anniversary Movie”. Il progetto è stato svelato all’improvviso durante la diretta dell’evento digitale “MAPPA 15th Anniversary Lineup Reveal”, dove tra le altre cose sono state mostrate in anteprima anche le prossime novità destinate al mercato televisivo.

La particolarità di questo video sta nel fatto che non si limita a fare un semplice riassunto dei successi commerciali più famosi dello studio. Al contrario, la telecamera si sposta direttamente dietro le quinte, entrando nelle stanze private dove lavorano i dipendenti dello staff. Nel filmato si vedono i veri tavoli da disegno, i computer accesi e le mani di animatori, registi e tecnici di produzione impegnati nella routine lavorativa di tutti i giorni. È un’occasione ottima per osservare da vicino i materiali grezzi della produzione grafica, come i primi fogli degli storyboard cartacei e i disegni chiave che poi si trasformeranno nelle scene definitive che vediamo in televisione. Vedere il retroscena di un lavoro manuale così lungo e faticoso fa sempre un certo effetto.

A fare da sottofondo a queste immagini così intime e reali c’è una canzone scelta appositamente per le celebrazioni di questo compleanno. Il pezzo si chiama “My Life” ed è stato scritto apposta dal noto gruppo musicale PEOPLE 1. Tra l’altro, la traccia è stata resa disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming in versione completa subito dopo la mezzanotte del 19 giugno. Alla fine dei conti, questo video è un modo carino per dire grazie a chi lavora nell’ombra per ore davanti a un foglio. Ma serve anche a dare un segnale preciso al pubblico, lo studio ha una storia importante alle spalle, ma l’attenzione è già tutta rivolta ai prossimi progetti in cantiere.