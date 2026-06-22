Jujutsu Kaisen: confermato un grande cambiamento per la quarta stagione

La quarta stagione di Jujutsu Kaisen ha svelato le prime immagini e i dettagli dei prossimi episodi, attualmente in fase di produzione, confermando un importante cambiamento tecnico. Jujutsu Kaisen è uno dei franchise più importanti e famosi di MAPPA, con lo studio di animazione giapponese che ha celebrato il suo 15° anniversario presentando le prime immagini della quarta stagione. Oltre alle prime immagini, è stato rivelato che un nuovo regista si occuperà della produzione.

La seconda parte della quarta stagione di Jujutsu Kaisen: The Culling Game è tornata a mostrarsi con il suo primo trailer principale, confermando che l’anime avrà un nuovo regista. Takeru Sato, assistente alla regia per la terza stagione, subentrerà a Shota Goshozono e i fan si chiedono cosa aspettarsi dai nuovi episodi con un cambiamento così importante.

“Mi è stato affidato il ruolo di regista della seconda parte dell’arco narrativo del Culling Game della quarta stagione dell’anime televisivo ‘Jujutsu Kaisen‘”, ha dichiarato Takeru Sato. “Ogni giorno sento il peso della responsabilità per aver ricevuto l’incarico di tale e immensa passione, nonché di una storia originale amata da così tante persone…Tutto lo staff sta lavorando con impegno alla produzione” conclude Sato.

La seconda parte della quarta stagione di Jujutsu Kaisen è attualmente in fase di sviluppo, ma l’unica notizia concreta sullo stato di avanzamento dei lavori riguarda l’arrivo di Takeru Sato alla regia. Al momento, non si conosce una data di uscita, ma riprenderà dalla seconda e ultima metà dell’arco narrativo del Culling Game. Il manga di Gege Akutami ha presentato ai fan moltissimi personaggi che appariranno per la prima volta sul piccolo schermo nella nuova stagione.

La terza stagione di Jujutsu Kaisen si è conclusa con un enorme colpo di scena proprio all’inizio del Culling Game. Yuji e Megumi hanno superato i loro primi combattimenti nel torneo, ma il finale ha anticipato che entreranno in scena tutti gli altri personaggi importanti come Hakari, Maki, Panda e altri ancora affrontare i loro primi combattimenti con l’inizio del torneo. Inoltre, questo primo sguardo alla quarta stagione rivela anche che Kenjaku è pronto ad avviare la parte cruciale del suo piano ora che il torneo ha decimato il numero di utilizzatori della Tecnica Maledetta nelle colonie. Oltre ciò, Sukuna lascia intendere che anche lui farà la sua mossa, e questo è il primo passo verso il gran finale dell’anime.