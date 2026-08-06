Firefly Wedding: nuovo trailer, cast e data di uscita per l’anime

Un nuovo trailer ha svelato la data di debutto ufficiale e diversi dettagli inediti su Firefly Wedding, atteso adattamento anime tratto dal manga di Oreko Tachibana. L’animazione è curata dallo studio david production, che lancerà la serie il prossimo 9 ottobre. La trasmissione in streaming avverrà in contemporanea su Crunchyroll.

Il breve filmato pubblicato online permette anche di ascoltare in anteprima “Yumegokochi”, il brano dell’artista TOOBOE scelto come sigla finale del progetto. Assieme alla traccia audio sono stati svelati due nuovi nomi per il doppiaggio, parliamo di Kent Itō che farà la voce di Kōtarō Ogawa, mentre Kenjirō Tsuda darà vita al personaggio di Mitsueda. I due vanno ad affiancare i protagonisti già noti, ossia Lynn nel ruolo di Satoko Kirigaya e Kōki Uchiyama in quello di Shinpei Gotō.

La regia è firmata da Takahiro Kamei, mentre del character design si occupa Yukiko Aikei. La scrittura della sceneggiatura è stata affidata a Yūko Kakihara, accompagnata dal comparto musicale curato dal gruppo NOGRID.

La vicenda ruota attorno alla figura di Satoko, una nobile ragazza di bell’aspetto condannata purtroppo da una grave malattia che le lascia poco tempo da vivere. Nel tentativo di stringere un matrimonio conveniente per il bene della propria famiglia, la giovane viene improvvisamente presa di mira dal misterioso sicario Shinpei. Messa alle strette e pur di aver salva la vita, la protagonista decide di fare all’uomo una proposta del tutto inattesa: sposarla. Un’idea disperata che darà il via a un legame contorto e pieno di insidie, considerando la visione decisamente estrema che il killer possiede dell’amore.

L’opera originale ha debuttato sulla piattaforma Manga ONE nel gennaio 2023, raccogliendo fin da subito un forte seguito di lettori e la casa editrice Shogakukan a pubblicato finora dodici volumi. Per quanto riguarda il mercato italiano, il manga viene distribuito in tutte le fumetterie e librerie da J-Pop Manga.