Bleach TYBW: l’anime rivela il Bankai più atteso e amato dai fan

L’anime di Bleach sta per entrare definitivamente nella sua fase finale con la quarta parte dell’arco narrativo della Guerra dei Mille Anni. E, come previsto, porterà sul piccolo schermo elementi a lungo attesi da tutti i fan della serie tra cui la presentazione di un Bankai mai mostrato prima e amato dagli appassionati. L’adattamento anime del manga di Tite Kubo ha debuttato nel 2004, diventando uno dei più grandi successi di tutti i tempi fino a guadagnarsi per sempre un posto tra i “Big Three”. Tuttavia, l’anime non ha mai raggiunto una vera conclusione, dato che è stato interrotto senza poter adattare tutto il manga. Poi, però, Bleach è finalmente tornato per adattare l’arco narrativo finale in chiave moderna.

Dopo tre stagioni, con lo Studio Pierrot che ha coinvolto direttamente Tite Kubo, l’arco narrativo della Guerra dei Mille Anni è diventato uno dei più grandi ritorni nella storia degli anime. Nell’episodio 42 della quarta parte della stagione finale, la battaglia tra Yoruichi Shihoin e Kisuke Urahara contro lo Sternritter Askin Nakk Le Vaar mostra finalmente Urahara svelare il suo Bankai, un evento che i fan attendevano con impazienza fin dall’inizio della serie.

Negli ultimi due episodi, la lotta contro Askin è stata al centro dell’attenzione ed era evidente che sarebbe stato il prossimo grande antagonista a cadere. Askin si è dimostrato uno degli antagonisti più formidabili dell’arco narrativo, riuscendo a tenere a bada avversari come Yoruichi e Urahara. Il vantaggio di Askin sui suoi avversari era netto e solo un colpo di scena clamoroso avrebbero potuto capovolgere la situazione. Come si è poi scoperto, Bleach stava preparando il momento tanto atteso che ritraeva Kisuke Urahara rivelare il suo Bankai. Urahara rilascia quindi Kannonbiraki Benihime Aratame, che si manifesta come una figura femminile con la capacità di ricostruire e rimodellare qualsiasi cosa si trovi nel suo raggio d’azione.

Con questa abilità, Urahara incarna perfettamente la sua personalità di genio scientifico che trova sempre una soluzione a ogni problema. È persino in grado di guarire i propri occhi, ripristinare la vista e rimodellare il corpo di Askin. Nonostante la sua schiacciante potenza, Urahara si assicura la vittoria permettendo a Grimmjow di sferrare il colpo di grazia, dimostrando ancora una volta la sua astuta strategia e la sua capacità di pianificare con largo anticipo.

Questo Bankai è senza dubbio una delle abilità più potenti di Bleach, ed è un peccato che i fan non l’abbiano mai visto in azione prima. Dato il destino di Urahara, sembra anche probabile che questa sarà una delle sue ultime apparizioni. Ciononostante, si tratta indubbiamente di una delle migliori rivelazioni dell’intera serie, poiché finalmente offre qualcosa che i fan aspettavano da decenni.