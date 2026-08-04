One Piece arriva a Legoland Water Park Gardaland con la scultura di Laboon

Il celebre mondo di One Piece sbarca ufficialmente a LEGOLAND Water Park Gardaland grazie a un’opera speciale creata appositamente per i fan del manga firmato da Eiichirō Oda. Durante diverse date di agosto, chi varcherà la soglia del primo parco acquatico a marchio LEGO costruito in Europa troverà ad attenderlo la gigantesca riproduzione di Laboon, la balena che nei cuori degli appassionati rappresenta un forte simbolo di lealtà e affetto.

Per dare forma al personaggio sono serviti più di 25.000 mattoncini, capaci di sostenere una struttura imponente alta oltre due metri per ben 300 chili di peso. Dietro la costruzione c’è la firma di Riccardo Zangelmi, solo professionista certificato LEGO nel nostro Paese che, affiancato nell’impresa da un altro builder, ha impiegato circa 100 ore di assemblaggio per completare l’opera. Una novità che punta a coniugare il parco d’attrazioni con le iconiche saghe della cultura pop moderna, catturando l’attenzione sia degli storici lettori del manga sia di chi si è avvicinato alle avventure di Cappello di Paglia con l’anime o la serie targata Netflix.

L’installazione sarà accessibile al pubblico dal 3 fino al 30 agosto, precisamente ogni lunedì e martedì del mese, oltre al fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto, con orario continuato dalle 11:00 alle 19:00. Durante queste date, scattando un selfie in compagnia della gigante creatura e mostrandolo presso il LEGO Store interno al parco, i visitatori potranno richiedere un’esclusiva sorpresa a tema.

L’esposizione rappresenta un motivo in più per esplorare le attrazioni della struttura, tra scivoli d’acqua, aree interattive per la costruzione libera e la nota Miniland, dove sono riprodotti i monumenti italiani più iconici. Integrato all’interno del più ampio complesso di Gardaland Resort, di proprietà del gruppo Merlin Entertainments, il parco acquatico offre un’esperienza capace di coniugare creatività, intrattenimento per famiglie e grande passione per le idee nate dalla fantasia.