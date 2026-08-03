Dalla delusione al successo: l’arte del ricamo conquista le carte Pokémon

Il mondo delle carte collezionabili Pokémon non è fatto soltanto di illustrazioni digitali o dipinti tradizionali. Talvolta, la creatività riesce a trovare strade del tutto inaspettate per manifestarsi, trasformando una sfortuna iniziale in un trampolino di lancio straordinario. È la storia di Tayu, un talento che è riuscito a fare il suo debutto ufficiale tra gli artisti del celebre gioco di carte grazie a un’abilità manuale fuori dal comune: la tecnica del ricamo.

La svolta è iniziata durante l’edizione 2024 del Pokémon Trading Card Game Illustration Contest. In quell’occasione, l’artista aveva presentato un’opera davvero originale dedicata a Feraligatr, realizzata filo dopo filo con ago e stoffa anziché con i classici strumenti di grafica. Pur conquistando il prestigioso titolo di First Runner-Up e attirando l’attenzione della giuria per la cura dei dettagli, l’opera non riuscì ad aggiudicarsi la vittoria finale del concorso. Un traguardo sfiorato che per molti avrebbe potuto rappresentare una delusione, ma che in realtà ha piantato il seme per un’opportunità ancora più grande.

A distanza di due anni da quella candidatura, il sogno si è trasformato in realtà. The Pokémon Company ha infatti ingaggiato ufficialmente Tayu per realizzare un’illustrazione originale all’interno del nuovo set giapponese Storm Emeralda. Il soggetto scelto per l’occasione è Nidoran♂, rappresentato proprio con quell’inconfondibile stile tessile che aveva affascinato gli appassionati durante la competizione. La trama dei fili di ricamo donano alla carta una tridimensionalità e una consistenza visiva uniche nel loro genere, differenziandola nettamente da qualsiasi altro lavoro pubblicato finora.

Il percorso di Tayu dimostra come la determinazione e l’originalità stilistica possano premiare nel tempo. Da partecipante a un contest a illustratore ufficiale, l’artista ha saputo trasformare un secondo posto in una vera e propria consacrazione professionale. Tra i collezionisti c’è già grandissima attesa per mettere le mani su questa opera d’arte in formato carta, con la speranza che sia solo la prima di una lunga serie.