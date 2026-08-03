Jaadugar – A Witch in Mongolia: nuovo trailer dell’anime del momento di Crunchyroll

Jaadugar: A Witch in Mongolia è tra le serie shojo più interessanti da seguire tra le recenti pubbliazioni della rivista Souffle di Akita Shoten. Il manga, scritto e disegnato da Tomato Soup, ha debuttato nel 2021 e ha riscosso un successo tale da ricevere un adattamento televisivo annunciato nel 2025 prodotto da Science Saru, lo stesso studio di animazione di Dandadan. In merito a questo, recentemente lo staff dell’anime televisivo di A Witch’s Life in Mongol di Tomato Soup, ha annunciato, attraverso un nuovo video promozionale che ad interpretare Boraqchin, la prima moglie e imperatrice di Ögedei, sarà Kujira.

Gli eventi sono ambientati nel XIII secolo, durante il quale nella città di Tus della Persia, una bambina viene venduta come schiava ad una famiglia di studiosi. In questo nuovo contesto le viene insegnato il valore della conoscenza e concessa la possibilità di studiare mentre lavora. 8 anni dopo, l’Impero mongolo di Gengis Khan riesce a conquistare la città. La bambina, ora ragazza, viene rapita e portata in Mongolia come prigioniera di guerra, dove decide di cambiare nome. Diventa la domestica della moglie di Tolui, quarto figlio dell’imperatore, ma irritata dagli atteggiamenti dei suoi invasori, decide di progettare un modo per vendicarsi delle loro azioni.

L’attrice Kujira si unirà al cast già precedentemente annunciato composto dai seguenti doppiatori con relativi personaggi:

Miyu Irino nel ruolo di Shira

Jun Saito sarà Maometto

Akira Sekine darà la sua voce a Shitara

Houko Kuwashima nel ruolo di Fatima

Ryōta Suzuki nel ruolo di Tolui

Kenji Nojima interpreterà Jochi

Ami Koshimizu sarà Töregene

Hiro Shimono sarà Ögedei

Daisuke Namikawa nel ruolo di Chagatai

Il lottatore di sumo mongolo Ichirō Tamawashi darà la sua voce a Genghis Khan

Il lottatore di sumo mongolo Manpei Tamashōhō nel ruolo del Soldato mongolo

Misaki Kuno nel ruolo di Sorghaghtani

Ayaka Asai nel ruolo di Möge

Mayumi Shintani nel ruolo del Kirgistan

Akira Ishida interpreterà Dayir

Inori Minase nel ruolo di Khulan

Shōya Chiba sarà Kurtogan

Per quanto riguarda lo staff tecnico, Naoko Yamada è la regista principale, mentre Abel Góngora dirige l’anime presso Science SARU. Kenichi Yoshida si occupa del character design e della direzione dell’animazione, mentre Kanichi Katō supervisiona le sceneggiature.

Il successo del manga si può misurare con la conquista del Kono Manga ga Sugoi! entrando quindi nella classifica dei manga più letti dal pubblico femminile nel 2023. È stato candidato al 16° Manga Taisho Award nel 2023 e nuovamente l’anno successivo, nel 2024.