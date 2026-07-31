My Hero Academia: diffuse le prime immagini dello speciale dedicato ad Eri

I fan del celebre franchise possono finalmente dare un primo sguardo da vicino al nuovo adattamento animato curato dallo storico studio BONES. Nelle ultime ore sono state infatti mostrate le prime immagini ufficiali legate a I am a hero too, un corto speciale la cui data di uscita ufficiale in Italia è stata fissata per il prossimo 3 agosto sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll.

La diffusa pubblicazione di questi primi fotogrammi ha subito riacceso l’entusiasmo della community online. Il progetto si basa su una storia autoconclusiva ideata e disegnata dal maestro Kohei Horikoshi all’interno del fanbook intitolato My Hero Academia Ultra Age, un volume ricco di contenuti extra che fino ad oggi non aveva ancora trovato spazio nel formato animato. Si tratta di un materiale cartaceo da sempre molto apprezzato dai lettori, che trova finalmente la propria consacrazione anche sul piccolo schermo.

Al centro della trama troviamo un racconto breve ma davvero denso di significato, focalizzato su una versione inedita del personaggio di Eri durante il periodo del liceo. Osservare la giovane ormai cresciuta e felicemente inserita all’interno del contesto scolastico rappresenta un elemento di grande attrattiva per i fan, offrendo una prospettiva del tutto nuova sulla sua vita quotidiana dopo le drammatiche vicende che l’avevano vista protagonista nella serie principale. La scelta di dedicare uno spazio specifico al futuro di Eri mostra ancora una volta la grande sensibilità che l’autore riserva allo sviluppo emotivo delle sue figure secondarie.

L’imminente arrivo di questo episodio speciale rappresenta un graditissimo regalo estivo per tutto il pubblico affezionato, perfetto per tuffarsi di nuovo tra le dinamiche di questo amato universo narrativo. Tra la forte curiosità per il comparto visivo mostrato dalle anteprime e l’emozione di ritrovare personaggi familiarmente cari, l’appuntamento fissato per l’inizio di agosto si preannuncia già come un momento di visione davvero imperdibile per tutti gli appassionati.