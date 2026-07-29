We Are Aliens: diffusi il trailer principale e la visual del nuovo film anime

Il panorama dell’animazione giapponese si arricchisce oggi di un progetto originale davvero molto intrigante. Negli ultimi giorni sono stati infatti rilasciati il trailer principale e la nuova visual di We Are Aliens, atteso lungometraggio anime la cui data di uscita ufficiale nei cinema nipponici è stata fissata per il prossimo 25 settembre 2026.

La regia, la pianificazione, lo storyboard e persino la sceneggiatura del film sono state interamente affidate al talento di Kohei Kadowaki, autore già ampiamente apprezzato dal pubblico per aver diretto l’evocativo video musicale del celebre brano “Comet” dei YOASOBI. Per quanto riguarda l’intero comparto sonoro, la colonna sonora porta la firma del compositore Yaffle, che ha anche curato testo e musica del tema principale intitolato “Sasakure”, interpretato dalla toccante voce di adieu (pseudonimo della nota attrice Moka Kamishiraishi). Il trailer promozionale offre infatti un primo assaggio di questo brano, regalando una splendida anticipazione dell’atmosfera malinconica che caratterizzerà l’opera.

La trama si sviluppa attorno a una domanda apparentemente semplice: “E se ti dicessi che sono un alieno?”. In un tranquillo paesino del Giappone, il piccolo e silenzioso tradimento di un ragazzo qualunque darà il via a una catena di eventi del tutto imprevedibili, che il protagonista cercherà di dimenticare per tutto il resto della sua vita. Nel cast dei doppiatori figurano Ryota Bando nel ruolo di Tsubasa e Amane Okayama nelle vesti di Gyotaro, ai quali si aggiungono i recenti innesti di Ten Yamasaki nel ruolo di Konatsu e Kemuri Matsui nei panni di Batahira.

Prodotto dallo studio NOTHING NEW in co-produzione con la nota realtà francese MIYU Productions, il progetto promette di fondere uno stile visivo autoriale con un racconto profondo e intimista. L’intreccio tra vicende personali, mistero e suggestioni fantascientifiche rende questa pellicola uno degli appuntamenti cinematografici più curiosi del prossimo autunno, destinato a far parlare a lungo gli appassionati del settore.