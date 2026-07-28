Pokémon Sleep festeggia il terzo anniversario con un crossover dedicato a Orizzonti Pokémon

L’applicazione Pokémon Sleep si prepara a spegnere la sua terza candelina e ha deciso di farlo davvero in grande stile. Per celebrare al meglio questa importante ricorrenza, il popolare titolo mobile dedicato al monitoraggio del riposo notturno ha annunciato un’inedita collaborazione speciale con Orizzonti Pokémon, la fortunata serie animata diretta dalla regista Saori Den e realizzata con grande cura dallo studio d’animazione OLM.

L’iniziativa evento prenderà il via a fine estate e si terrà per un periodo limitato, nello specifico dal 17 al 24 agosto. Nel corso di questa settimana speciale, i giocatori avranno la possibilità di incontrare sul proprio campo di ricerca diverse creature amatissime dal pubblico televisivo. Faranno infatti il loro esordio in-game l’inconfondibile Capitan Pikachu insieme a Tinkatink e alla sua linea evolutiva completa, accompagnati da altri celebri Pokémon comparsi nella serie. Per l’occasione è stato diffuso anche un trailer promozionale che mostra un’anteprima di tutte le novità in arrivo per gli utenti.

Lo scambio culturale tra i due progetti non si limiterà però soltanto allo schermo dello smartphone. Il celebre Professor Neroli, storica figura guida di Pokémon Sleep, farà infatti un’apparizione speciale come guest star nell’episodio dell’anime previsto in Giappone per il 21 agosto, prestando le sembianze al personaggio che per l’occasione sarà doppiato dal noto doppiatore Natsuki Hanae.

Questa originale fusione rappresenta un momento significativo per il franchise televisivo, iniziato nel 2023 per segnare uno storico cambio di rotta introducendo per la prima volta protagonisti del tutto inediti al posto di Ash Ketchum. Dopo il debutto internazionale e la seconda stagione arrivata nei primi mesi del 2025 con il sottotitolo La ricerca di Laqua, il brand è ormai entrato nel vivo della sua terza stagione, Speranze nascenti, pubblicata all’inizio del 2026. L’evento dimostra la volontà di creare un ponte sempre più solido tra le abitudini quotidiane degli appassionati e le avventure sul piccolo schermo.