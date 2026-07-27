Lavanderia Minato – Wash My Heart! 1: un delizioso racconto di sentimenti e seconde possibilità

L’estate porta con sé il caldo torrido, l’aria immobile delle ore pomeridiane e quel desiderio inconscio di rallentare i ritmi frenetici della quotidianità. È proprio in questa cornice quasi sospesa che si inserisce Lavanderia Minato – Wash My Heart!, primo volume dell’opera scritta da Yuzu Tsubaki e disegnata da Sawa Kanzume, arrivata nelle fumetterie italiane grazie a Planet Manga. Un titolo che adatta con estrema delicatezza la fortunata light novel originale, regalandoci un Boys’ Love capace di miscelare sapientemente commedia romantica, spaccati di vita e un tocco di sana leggerezza.

La storia mette al centro della scena Akira Minato, un giovane uomo vicino alla soglia dei trent’anni con alle spalle un passato da impiegato aziendale, segnato dal classico stress da ufficio e da un forte senso di insoddisfazione personale. Dopo aver deciso di licenziarsi e lasciarsi alle spalle le pressioni della metropoli, Akira eredita dal nonno una vecchia lavanderia a gettoni automatizzata, la Lavanderia Minato. La sua nuova vita trascorre tranquilla, scandita unicamente dal rumore metallico dei cestelli che girano e dal caldo vapore delle asciugatrici. Tutto sembra scorrere su binari fin troppo prevedibili, fino al giorno in cui la porta della lavanderia si apre ed entra Shintaro Katsuki.

Shintaro è un brillante studente liceale, bello, riservato e dotato di un fascino maturo che smentisce la sua giovane età. Tra i due nasce quasi per caso un’inaspettata consuetudine. Le visite di Shintaro si fanno sempre più frequenti e le conversazioni casuali trasformano ben presto la lavanderia nel loro punto di ritrovo preferito.

Tuttavia, un elemento imprevisto finisce per sconvolgere i piani del protagonista. Il ragazzo mostra nei suoi confronti un’attenzione schietta e diretta, priva di esitazioni. Nel tentativo di frenare questo legame ed erigere un muro di protezione, Akira sceglie di confessare apertamente la propria omosessualità. Il risultato finale ottiene però l’effetto opposto. Anziché spaventarsi o allontanarsi, Shintaro accoglie la rivelazione come una porta aperta, lanciandosi in un corteggiamento sincero, appassionato e inarrestabile che spiazza del tutto l’ex impiegato.

Ciò che rende davvero riuscito questo primo albo è la chimica immediata tra i due protagonisti, giocata interamente sulle differenze caratteriali e generazionali. Akira è un adulto insicuro, bloccato dalle proprie paure e intimorito dal divario d’età, mentre Shintaro è diretto, genuino e incredibilmente maturo per avere soltanto diciassette anni. Il contrasto crea situazioni comiche ed esilaranti, ma lascia spazio anche a momenti di grande dolcezza, in cui la vulnerabilità dei personaggi emerge senza mai risultare stucchevole. La dinamica si sviluppa passo dopo passo, permettendo al lettore di immedesimarsi nelle paturnie mentali di Akira e di rimanere affascinato dalla schiettezza disarmante del giovane Shintaro.

Dal punto di vista visivo, il tratto di Sawa Kanzume si rivela perfetto per il genere. Le tavole sono pulite, luminose e ricche di espressività, abili nel valorizzare i primi piani e nel trasmettere gli sguardi complici dei due giovani. La regia delle vignette gestisce con naturalezza i momenti di comicità e le scene più intime, restituendo quell’atmosfera intima e rilassata tipica delle piccole realtà di provincia giapponesi, dove il tempo sembra quasi scorrere a un ritmo differente.

Edito in un formato decisamente curato e piacevole da sfogliare, Lavanderia Minato – Wash My Heart! 1 rappresenta un esordio assolutamente promosso per gli amanti delle storie romantiche e ricche di empatia. Non si tratta soltanto di un Boys’ Love frizzante e divertente, ma di una lettura capace di scavare nei dubbi dell’età adulta, che parla di seconde possibilità e del coraggio necessario per lasciarsi andare ai sentimenti, anche quando si pensa di aver fatto ormai tardi. Un’opera fresca, genuina e coinvolgente, pronta a conquistare chiunque sia alla ricerca di una storia capace di scaldare il cuore e regalare un sorriso.